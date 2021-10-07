Адам Войтех покинет пост министра здравоохранения после выборов

35-летний Войтех является министром здравоохранения независимой Чешской Республики дольше всех. Премьер-министр считает действия Войтеха во главе министерства успешными. «Он лучший министр и порядочный человек, который много чего сделал», — сказал Бабиш.
На вопрос, намерен ли он убедить Войтеха остаться во главе министерства в следующем правительстве, премьер-министр ответил отрицательно.
«Адам Войтех был утвержден послом Чехии в Финляндии и 1 ноября должен уехать», — пояснил Бабиш.
Войтех занимает пост министра здравоохранения с декабря 2017 года. Он ушел в отставку в сентябре прошлого года, объяснив, что во время первой волны коронавируса ему было тяжело выполнять свои функции, однако в мае 2021 года он вновь возглавил министерство.
Войтех ранее отказывался комментировать тот факт, что он станет послом Чехии в Финляндии.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: