Адам Войтех покинет пост министра здравоохранения после выборов

Министр здравоохранения Адам Войтех покинет свой пост после выборов в Палату депутатов, которые состоятся в Чехии 8 и 9 октября. Об этом в интервью Radio Impuls заявил премьер-министр и глава движения ANO Андрей Бабиш. Войтех с 1 ноября должен занять должность посла Чехии в Финляндии.

35-летний Войтех является министром здравоохранения независимой Чешской Республики дольше всех. Премьер-министр считает действия Войтеха во главе министерства успешными. «Он лучший министр и порядочный человек, который много чего сделал», — сказал Бабиш.

На вопрос, намерен ли он убедить Войтеха остаться во главе министерства в следующем правительстве, премьер-министр ответил отрицательно.

«Адам Войтех был утвержден послом Чехии в Финляндии и 1 ноября должен уехать», — пояснил Бабиш.

Войтех занимает пост министра здравоохранения с декабря 2017 года. Он ушел в отставку в сентябре прошлого года, объяснив, что во время первой волны коронавируса ему было тяжело выполнять свои функции, однако в мае 2021 года он вновь возглавил министерство.

Войтех ранее отказывался комментировать тот факт, что он станет послом Чехии в Финляндии.

Источник: novinky.cz