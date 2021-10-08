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Администрация президента впервые признала, что Милош Земан болен

Администрация президента впервые признала, что Милош Земан болен

420on.cz 451
Пресс-секретарь Пражского града Иржи Овчачек 8 октября сказал, что нет необходимости показывать общественности больного президента. Пока неясно, появится ли президент Чехии Милош Земан перед публикой и после выборов.
Администрация президента впервые признала, что Милош Земан болен

Иржи Овчачек заявил в пятницу, что Милош Земан должен собраться с силами после госпитализации в сентябре.

«Болезнь может случиться с каждым. Мы должны понимать, что ему 77 лет, это возраст, старость, какие-то болезни могут просто появиться», — сказал пресс-секретарь в интервью Radio Zet.

Таким образом, администрация президента впервые официально признала, что у Земана проблемы со здоровьем. До сих пор Пражский Град утверждал, что врачи обнаружили у президента лишь легкую усталость и обезвоживание.

Что конкретно беспокоит президента, пресс-секретарь не уточнил. Источники в администрации утверждают, что глава государства страдает от скопления жидкости в брюшной полости. Это связано с проблемами с печенью.

Овчачек изначально утверждал, что люди увидят президента в пятницу, 8 октября, когда он пойдет на избирательный участок. В четверг лечащий врач Земана прибыл в резиденцию президента в Ланах второй раз на этой неделе и порекомендовал ему голосовать дома. По словам Овчачека, президенту предоставляется качественная медицинская помощь.

Пока неясно, будет ли Земан выступать 10 октября после выборов (ранее у него было запланировано, например, выступление в прямом эфире на Prima TV). «Я не хочу сейчас говорить, будет ли эфир. Господин президент будет следовать рекомендациям врачей, здоровье это главное», — добавил Овчачек. По его словам Овчачека, 14 дней или месяц недомогания — это не такой большой срок.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
президент Чехия Милош Земан Болезни врачи выборы
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