В Чехии начались выборы в Палату депутатов

Сегодня в 14:00 в Чешской Республике начались выборы в Палату депутатов, которые являются восьмыми в истории независимой Чешской Республики. Граждане выберут не только новый состав нижней палаты парламента, но и тех, кто сформирует будущее правительство Чехии.

В этом году на 200 мест претендуют 5 242 кандидата от 22 округов. По сравнению с предыдущими парламентскими выборами в 2017 году избиратели имеют более узкий выбор.

Избирательные участки будут открыты сегодня до 22:00, в субботу — с 08:00 до 14:00. После этого результаты выборов начнут публиковаться на избирательном веб-сайте. Результаты будут официально объявлены 11 октября после подсчета голосов Государственной избирательной комиссией и 12 октября опубликованы в Сборнике законов ЧР.

Люди смогут проголосовать почти на 14 900 избирательных участках в Чешской Республике и по всему миру. Адреса избирательных участков по месту жительства гражданина указаны в конвертах, которые они получили вместе с бюллетенями для голосования. Более восьми миллионов избирателей получили бюллетени в свои почтовые ящики. Те, кто их не получил, могут забрать их прямо на избирательном участке, к которому они прикреплены. На избирательный участок необходимо принести удостоверение личности — без него сотрудники избиркома не допустят к голосованию.

В бюллетенях для голосования от выбранной партии, движения или коалиции люди могут отдать свой голос максимум четырем конкретным кандидатам (так называемые предпочтительные голоса), обведя порядковый номер перед именем в кружок. Если избиратель укажет больше кандидатов, избирательные комиссии должны будут игнорировать его предпочтительные голоса. Но голосование за партию останется в силе.

Источник: ceskenoviny.cz