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На парламентских выборах в Чехии победила коалиция Spolu

На парламентских выборах в Чехии победила коалиция Spolu

420on.cz 4259
Коалиция Spolu, состоящая из представителей партий ODS, TOP 09 и KDU-ČSL, выиграла выборы в Палату депутатов Чешской Республики. За нее проголосовали 27,78% избирателей. Правительственная партия ANO заняла второе место (27,13% голосов). Коалиция партий Pirátí и STAN — на третьем месте (15,60% голосов). Впервые в парламент не попадут представители партий ČSSD и KSČM — они набрали менее 5%.
На парламентских выборах в Чехии победила коалиция Spolu

По данным на 20:00 9 октября, подсчитаны 99,97% избирательных бюллетеней. Явка на выборы составила 65,5%.

Коалиция Pirátí и STAN должна начать переговоры с коалицией Spolu сегодня вечером о возможности формирования будущего правительства, сказал председатель партии Pirátí Иван Бартош. Председатель ODS Петр Фиала объявил о переговорах с коалицией Pirátí и STAN в течение 24 часов. По словам губернатора Южной Чехии и главы Ассоциации регионов Мартина Кубы (ODS), парламентские выборы были референдумом о том, должен ли Андрей Бабиш продолжать возглавлять правительство. По результатам голосования председатель STAN Вит Ракушан получил больше голосов, чем Бабиш.

Впервые за время существования независимой Чехии партия ČSSD не попадет в Палату депутатов — она набрала 4,65% голосов. В 2017 году у партии было 7,27% голосов и 15 мест. Председатель партии ČSSD Ян Гамачек уже объявил о своей отставке.

Коммунисты также впервые не попали в палату с момента основания партии в 1921 году. Они набрали 3,68% голосов, тогда как 2017 году у них было 7,76% и 15 мест. KSČM поддерживала в правительстве партии ANO и ČSSD.

Аналитики считают, что новое правительство, которое, вероятно, со временем выйдет из парламентских коалиций, скорее всего, приведет страну к более ответственной бюджетной политике. Более фундаментальных реформ не ожидается из-за раздробленности коалиционных партий.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия Парламент ЧР выборы Палата депутатов ЧР Андрей Бабиш
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