Пресс-секретарь президента Чехии рассказал о самочувствии Милоша Земана

Администрация президента Чехии 13 октября сообщит, будет ли Милош Земан принимать участие в формировании нового правительства. По словам пресс-секретаря президента Иржи Овчачека, президент общается, следит за политической ситуацией и знакомится с последними событиями.

Заключение по этому поводу можно ожидать завтра (в среду)», — сказал Овчачек ČTK.

Он не уточнил, увидит ли общественность президента. Последний раз глава государства публично общался с гражданами, когда выписывался из больницы около трех недель назад.

В воскресенье премьер-министр Андрей Бабиш встретился с президентом в замке Ланы. Он не стал комментировать встречу. Только во вторник он объявил, что Земан сказал ему в воскресенье, что как председатель самой сильной независимой партии-кандидата он будет назначен, как он ранее объявил, для переговоров о формировании правительства.

«Хочу подчеркнуть, что президент общается, отслеживает политическую ситуацию и знакомится с последними событиями», — добавил Овчачек.

Милош Земан с 10 октября находится в Центральном военном госпитале. Из-за госпитализации политики дискутируют о способности президента занимать свой пост. Поэтому сенат хочет запросить у канцелярии президента республики прогнозы о состоянии здоровья президента. Согласно более раннему заявлению Овчачека, госпитализация не ставит под угрозу переговоры после выборов и конституционную ситуацию.

Источник: novinky.cz