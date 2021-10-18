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Милош Земан не в состоянии выполнять функции президента

Милош Земан не в состоянии выполнять функции президента

420on.cz 1
Председатель Сената Милош Выстрчил объявил в понедельник, что, согласно заключению Центрального военного госпиталя (ÚVN), президент Милош Земан не может занимать свой пост. Земан с 10 октября находится в отделении интенсивной терапии ÚVN.
Милош Земан не в состоянии выполнять функции президента

По словам Выстрчила, отчет ÚVN содержит три основных вывода. Во-первых, в нынешней ситуации президент Земан не может выполнять какие-либо рабочие обязанности по состоянию здоровья. Во-вторых, долгосрочный прогноз состояния здоровья пациента оценивается как крайне неопределенный и возвращение Земана к нормальной жизни маловероятно. В-третьих, глава канцелярии президента Вратислав Мынарж был проинформирован о состоянии Милоша Земана еще 13 октября, то есть в прошлую среду.

По мнению руководства Сената, невозможна никакая другая процедура, кроме использования статьи 66 Конституции, согласно которой полномочия президента передаются премьер-министру и спикеру Палаты депутатов.

Во вторник представители руководства Сената встретятся с председателями парламентских партий, чтобы обсудить порядок передачи полномочий президента в период болезни Земана.

Источник: novinky.cz

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