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Полиция Чехии расследует возможное преступление против республики в связи с заявлением Сената о здоровье президента

Полиция Чехии расследует возможное преступление против республики в связи с заявлением Сената о здоровье президента

420on.cz 1
​Полиция Чехии начнет расследование возможного противоправного деяния, в котором есть признаки преступлений против республики. Об этом заявила в Twitter пресс-служба полиции.
Фото: Vít Šimánek
Полиция Чехии расследует возможное преступление против республики в связи с заявлением Сената о здоровье президента

Председатель Сената Милош Выстрчил заявил 18 октября, что, согласно заключению Центрального военного госпиталя, президент Милош Земан не может выполнять свои функции по состоянию здоровья. По его словам, глава администрации президента Вратислав Мынарж знал об этом еще 13 октября, однако через день выступил посредником на встрече Земана со спикером парламента Радеком Вондрачеком для подписания решения о формировании Палаты депутатов.

Уголовный кодекс относит к преступлениям против Чешской Республики, среди прочего, измену или саботаж. Измену совершает чешский гражданин, который «в связи с иностранной державой или иностранным должностным лицом» совершает подрывную деятельность в республике, террористический акт или саботаж. Обвинение мложет быть предъявлено лицу, которое «с намерением подорвать конституционное устройство и территориальную целостность Чешской Республики» участвует в насильственных действиях против страны или ее госорганов. С другой стороны, применение насилия не обязательно для саботажа — измена совершается лицом, которое намеревается нанести ущерб конституционной системе, злоупотребляет своим положением или функцией, чтобы сорвать или препятствовать выполнению задач госоргана.

За саботаж грозит от трех до десяти лет тюрьмы или конфискация имущества. За государственную измену может быть назначено от 15 до 20 лет лишения свободы, конфискация имущества или даже исключительное наказание. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
полиция президент Чехия Милош Земан Болезни Сенат ЧР Палата депутатов ЧР
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