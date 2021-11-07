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Новое правительство Чехии будет будет сформировано в декабре

Новое правительство Чехии будет будет сформировано в декабре

420on.cz 216
​Председатель ODS и кандидат парламентского большинства на пост премьер-министра Петр Фиала говорил с президентом с Милошем Земаном по видеоконференции. Темой встречи стало формирование правительственных коалиций.
Новое правительство Чехии будет будет сформировано в декабре

«Я могу заверить всех, что президент предполагает, что я единственный, кто формирует правительство в данный момент, и что есть договоренность представить президенту список имен с членами нового правительства после того, как нынешний премьер-министр Бабиш уйдет в отставку», — резюмировал основную часть интервью Петр Фиала.

Встреча длилась около получаса. Петр Фиала заявил, что Милош Земан осознает свои задачи и конституционные обязанности. По его словам, президент чувствует себя все лучше и лучше.

Председатель ODS также сказал, что он не получил от президента мандата на формирование правительства, но президент четко осознает, что Фиала единственный, кто мог сформировать правительство в настоящее время. Поэтому на ближайшем заседании он представит главе государства список кандидатов в члены правительства.

«Я бы очень хотел иметь возможность лично посетить президента, как только позволит эпидемическая ситуация»,— добавила Фиала. Он также добавил, что премьер-министр Андрей Бабиш будет первым, кто лично встретится с Земаном, и тогда будет объявлено об отставке действующего правительства. Фиала не обсуждал конкретные имена министров с президентом на субботней встрече.

После этого президент хотел бы лично встретиться с некоторыми кандидатами в министры, а затем назначить новое правительство в Ланах или в Пражском Граде. По словам Фиалы, это произойдет в течение нескольких недель. «Я ожидаю, что к Рождеству будет сформировано новое правительство», — сказал он.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
правительство Чехия политика Милош Земан президент Андрей Бабиш
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