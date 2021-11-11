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Правительство Бабиша уходит в отставку

Правительство Бабиша уходит в отставку

420on.cz 1258
​Уходящий премьер-министр Андрей Бабиш направил президенту Чехии Милошу Земану официальное письмо об отставке правительства. Пражский град принял документ в 8.30, сообщил Бабиш на пресс-конференции после заседания кабинета министров.
Правительство Бабиша уходит в отставку

Правительство предприняло этот шаг на следующий день после инаугурационного заседания новой Палаты депутатов ЧР, через месяц после парламентских выборов. «Мы будем активной оппозицией», — сказал Бабиш.

Коалиция партий Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Piráti и Starosty сейчас ведет переговоры о составе нового кабинета министров. Нынешнее правительство в отставке будет руководить страной до нового назначения. Коалиционное соглашение уже подписано. Движение ANO заняло второе место на выборах и ему не с кем вести переговоры о составе нового кабинета министров.

Завершившееся в среду вечером инаугурационное заседание Палаты депутатов подготовило почву для отставки нынешнего првительства. Маркета Пекарова Адамова (TOP 09) избрана председателем нижней палаты парламента. Заместителем председателя стали Яна Мрачкова Вилдумецова (ANO), Ян Скопечек (ODS), Вера Коваржова (STAN) и Ян Бартошек (KDU-ČSL) и Ольга Рихтерова (Piráti).

Источник: novinky.cz

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Темы
правительство Чехия Милош Земан президент Палата депутатов ЧР выборы Парламент ЧР
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