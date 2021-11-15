Президент Чехии Милош Земан уже может принимать посетителей

В понедельник врачи перевели президента Милоша Земана в обычную палату в Центральном военном госпитале в Праге (ÚVN). Теперь глава государства может принимать посетителей, однако визит может продолжаться не более 30 минут.

Об этом сообщила пресс-секретарь ÚVN Йитка Зинке. Во время визитов должны соблюдаться установленные меры против распространения эпидемии covid-19.

«В первую очередь с целью обеспечить ожидаемые визиты 15 ноября Милош Земан был переведен в палату для длительного лечения», — заявила Зинке.

Уходящий в отставку премьер-министр Андрей Бабиш посетит президента в понедельник в 17.00, перед вечерним заседанием правительства. С 10 октября, с момента госпитализации президента, они разговаривают только по телефону. Президент Словакии Зузана Чапутова посетит Земана в больнице во вторник в 13:00.

На этой неделе президент также должен принять председателя партии ODS Петра Фиала, которому он доверил формирование правительства. Кандидат в премьер-министры хочет ознакомить главу государства с новым составом кабинета министров.

Президент уже больше месяца находится в больнице. Первоначально он находился в отделении интенсивной терапии. Хирург Павел Пафко, который является членом медицинского совета при президенте, ранее сообщил, что у Земана хроническое заболевание печени, и указал, что это цирроз. Последние дни президент находился в реабилитационном отделении, где его не могли навещать родственники или сослуживцы (за некоторыми исключениями).

Пресс-секретарь сообщила, что все посещения пациентов в палатах для долгосрочного лечения не должны занимать более получаса и должны происходить непосредственно в палате, где пациент госпитализирован. К пациенту не могут быть допущены более двух человек одновременно.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz