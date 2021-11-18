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Будущий премьер Чехии Петр Фиала представил новый состав правительства

Будущий премьер Чехии Петр Фиала представил новый состав правительства

420on.cz 58
​Наиболее вероятный кандидат на пост премьер-министра Петр Фиала (ODS) 17 ноября впервые после октябрьских выборов лично встретился с президентом Чехии Милошем Земаном. Он прибыл в Центральный военный госпиталь около 16:00. После встречи Фиала утвердил состав нового кабинета министров.
Будущий премьер Чехии Петр Фиала представил новый состав правительства

Земан должен назначить нового премьер-министра 26 ноября. После этого, по словам главы коалиции SPOLU , президент должен встретиться с предложенными кандидатами через десять дней. Таким образом, Фиала ожидает, что новое правительство появится в стране примерно через три недели.

Фиала пока не имеет информации о том, когда президент Земан может быть выписан из больницы после более чем месяца госпитализации. Однако он предполагает, что это произойдет до объявленной встречи, запланированной на следующую пятницу.

По словам Фиалы, в представленном списке министров у президента было только одно замечание.

«Господин президент высказал мне замечание по поводу одного имени, но мы договорились, что я не сообщу о ком именно шла речь, потому что все кандидаты все еще ведут переговоры с президентом»,— сказал Фиала.

Согласно источникам MF Dnes, «проблемным» кандидатом на пост министра является кандидат на пост главы внешнеполитического ведомства Ян Липавский от партии Piráti. Он давно резко критикует как Россию, так и Китай и призывает к жесткой внешней политике по отношению к этим державам.

Первым заместителем премьер-министра должен стать глава движения STAN Вит Ракушан, который также возглавит министерство внутренних дел. Другими вице-премьерами станут Мариан Юречка (KDU-ČSL), Властимил Валек (TOP09) и Иван Бартош (Piráti).

В новом кабинете министров будет 18 членов (сейчас 15). 

Источник: novinky.cz

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Темы
правительство Чехия выборы президент Милош Земан
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