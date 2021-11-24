Будущее правительство Чехии представило план борьбы с эпидемией на 4 года

На совместной пресс-конференции 24 ноября коалиция Spolu (ODS, KDU-ČSL и TOP 09) и Piráti a Starostové a nezávislých (STAN) представили свой план борьбы с эпидемией covid-19.

«Мы представляем принципы, которые мы будем применять в следующие четыре года. Ковид будет здесь с нами, и мы должны научиться жить с ним», — сказал кандидат в премьер-министры Петр Фиала.

«Эту волну невозможно остановить. Нам нужно ограничить ее влияние на больницы. Уберечь систему здравоохранения от полного краха. Единственный инструмент и защита от COVID — это вакцинация, нравится вам это или нет. Мы не будем закрывать школы и будем придерживаться этой позиции на протяжении всего нашего срока», — добавил Фиала.

По словам будущего министра здравоохранения Властимила Валека, ключевым моментом является поддержка медицинских работников, чтобы больницы не были перегружены. Он призвал граждан минимизировать количество социальных контактов. Тогда, по его словам, можно надеяться, что ситуация улучшится. Кроме того, необходимо сделать прививку третьей дозой. Новое правительство считает, что в ближайшем будущем к вакцинации нужно привлечь врачей-терапевтов.

«Нам необходимо усилить возможности ПЦР-тестирования», — сказал депутат и заместитель председателя партии ODS Мартин Купка.

По мнению Валека, через шесть месяцев после прививки люди должны проходить тестирование точно так же, как и непривитые люди.

Что касается обязательной вакцинации, Валек выступает против такой меры.

«Обязательная вакцинация — это не решение, это сбой системы и это разделяет общество», — сказал Валек. Однако, по его словам, если определенная профессиональная группа (например, медицинские работники) примут решение в пользу обязательной вакцинации, государство должно их поддержать.

Уходящий в отставку премьер-министр Андрей Бабиш заявил на этой неделе, что правительство рассматривает возможность обязательной вакцинации пожилых людей и избранных профессий. Правительственный совет по рискам для здоровья уже поддержал необходимость вакцинации людей старше 60 лет.