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Президент Чехии Милош Земан выписан из больницы

Президент Чехии Милош Земан выписан из больницы

420on.cz 1
Президент Чехии Милош Земан покинул Центральный военный госпиталь, куда он был госпитализирован 10 октября. На машине скорой помощи глава государства был перевезен в замок Ланы, где завтра Милош Земан планирует назначить новым премьер-министром страны Петра Фиалу.
Президент Чехии Милош Земан выписан из больницы

В Центральном военном госпитале заявили, что продолжают рекомендовать Земану лечение в специализированном медицинском учреждении, однако уважают его решение вернуться в замок Ланы. 

«Компания Senior Home Group s. r. o. взяла на себя полную ответственность за оказание медицинской помощи президенту на дому, ей была передана вся необходимая медицинская документация и план лечения», — сказала пресс-секретарь Центрального военного госпиталя Йитка Зинке. Тем не менее, больница продолжит осуществлять «регулярные амбулаторные медицинские осмотры».

Земан был доставлен в госпиталь 10 октября с проблемами, вызванными хроническим заболеванием. Хирург Павел Пафко, который является членом медицинского совета при президенте, ранее сообщил серверу iROZHLAS.cz, что у Земана хроническое заболевание печени, и указал, что это цирроз.

Первоначально президента госпитализировали в реанимацию, позже врачи перевели его в реабилитационное отделение, а затем в обычную палату, где он уже принимал посетителей — премьер-министра Андрея Бабиша и его будущего преемника Петра Фиалу.

Предполагается, что Фиала будет назначен премьер-министром нового правительства 26 ноября в Ланах. Президент Словакии Зузана Чапутова, прибывшая в Прагу накануне национального праздника 17 ноября, также посетила президента Чехии.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Милош Земан президент Чехия врачи Больницы правительство выборы Андрей Бабиш
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