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Президента Чехии Милоша Земана снова перевезли в больницу, у него обнаружен COVID-19

Президента Чехии Милоша Земана снова перевезли в больницу, у него обнаружен COVID-19

420on.cz 271
​Президента Чехии Милоша Земана вечером 25 ноября вновь доставили в Центральный военный госпиталь в Праге. По словам пресс-секретаря главы государства Иржи Овчачка, у Земана положительный тест на коронавирус. При этом еще утром в четверг президент был выписан из больницы.
Президента Чехии Милоша Земана снова перевезли в больницу, у него обнаружен COVID-19

«Президент Республики Милош Земан был проверен на COVID-19 во второй половине дня 25 ноября в замке в Ланах в соответствии со стандартами поставщика медицинских услуг по уходу на дому. К сожалению, последний тест был положительным», — сказал Иржи Овчачек. Поэтому после консультаций с лечащим врачом профессором Мирославом Заворалом было решено перевезти пациента обратно в Центральный военный госпиталь. 

Милош Земан был доставлен в госпиталь 10 октября 2021 года с проблемами, вызванными хроническим заболеванием. Хирург Павел Пафко, который является членом медицинского совета при президенте, ранее сообщил серверу iROZHLAS.cz, что у Земана хроническое заболевание печени, и указал, что это цирроз.

Первоначально президента госпитализировали в реанимацию, позже врачи перевели его в реабилитационное отделение, а затем в обычную палату, где он уже принимал посетителей — премьер-министра Андрея Бабиша и его будущего преемника Петра Фиалу.

Утром 25 ноября президента выписали из Центрального военного госпиталя, где он находился более полутора месяцев. На машине скорой помощи глава государства был перевезен в замок Ланы, где завтра Милош Земан планировал назначить новым премьер-министром страны Петра Фиалу. Программа Земана будет отменена на время лечения от covid-19.

Источник: novinky.cz

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Темы
Милош Земан президент Чехия врачи Больницы коронавирус правительство выборы
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