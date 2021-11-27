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Президент Чехии Милош Земан, заболевший COVID-19, вернулся в замок Ланы

Президент Чехии Милош Земан, заболевший COVID-19, вернулся в замок Ланы

420on.cz 106
​Президент Чехии Милош Земан был выписан из Центрального военного госпиталя в субботу в 15.30, куда он был переведен после заражения COVID-19. Глава государства был перевезен в замок Ланы, где он должен назначить Петра Фиала новым премьер-министром в воскресенье до полудня.
Президент Чехии Милош Земан, заболевший COVID-19, вернулся в замок Ланы

Ожидается, что Земан назначит председателя партии ODS Петра Фиала премьер-министром 28 ноября. Пражский Град продолжает подготовку к церемонии, несмотря на болезнь президента. 

Главный гигиенист Павла Сврчинова отметила, что все инфицированные коронавирусом должны оставаться в изоляции в течение 14 дней. По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, Фиала не может быть назначен главой правительства при личной встрече с Земаном.

Глава медицинского совета при президенте Томаш Зима выразил противоположное мнение, согласно которому есть способы назначить Фиалу, не нарушая действующих карантинных мер.

Президент вернулся в замок Ланы 25 ноября после госпитализации 10 октября. Он провел в резиденции всего несколько часов и первоначально хотел назначить Фиалу новым премьер-министром в пятницу. Однако вечером в четверг стало известно, что у президента положительный тест на коронавирус и он был вновь доставлен в Центральный военный госпиталь.

О Земане снова будет заботиться компания Senior Home Group в Ланах, которая начала оказывать медицинскую помощь президенту после его выписки из больницы. Медики сделали Земану тест на коронавирус в четверг из-за контакта президента с инфицированным человеком.

Источник: novinky.cz

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Темы
Милош Земан президент Чехия Больницы врачи коронавирус правительство
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