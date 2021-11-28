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Президент Чехии назначил Петра Фиалу новым премьер-министром

Президент Чехии назначил Петра Фиалу новым премьер-министром

420on.cz 209
​28 ноября в 11:00 президент Чехии Милош Земан назначил Петра Фиалу (ODS) новым премьер-министром страны. Из-за заражения президента коронавирусом церемония состоялась в помещении за оргстеклом.
Фото: Hans Štembera
Президент Чехии назначил Петра Фиалу новым премьер-министром

Президент после заражения коронавирусом должен находиться в самоизоляции 14 дней. Главный санитарный врач Чехии Павла Сврчинова предупредила, что во избежание контакта с инфицированным церемония должна проходить либо в отдельных помещениях, либо в одном, но отделенном непроницаемым стеклом. Администрация президента выбрала второй вариант.

«Президент республики будет отделен от присутствующих специальной стеной в комнате, и при этом будет обеспечен визуальный и звуковой контакт между главой государства и назначенным премьер-министром. Присутствующие будут иметь респираторы FFP3», — сказал Иржи Овчачек, пресс-секретарь главы государства.

Милош Земан подписал указ о назначении нового премьер-министра в субботу. Документ впоследствии был продезинфицирован ультрафиолетом.

Однако даже после назначения Фиалы премьер-министром кабинет министров в отставке Андрея Бабиша будет править страной до назначения нового правительства. Президент должен встретиться с будущими министрами нового правительства, однако из-за болезни пока неясно, как будет происходить утверждение нового состава кабмина.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия правительство Андрей Бабиш выборы президент Милош Земан
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