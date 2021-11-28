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Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заболел коронавирусом

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заболел коронавирусом

420on.cz 717
Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заболел коронавирусом и находится в самоизоляции. Войтех привит и заявил, что у него легкое течение болезни и он будет работать из дома.
Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заболел коронавирусом

«Я плохо себя чувствовал в пятницу, поэтому вчера я пошел на ПЦР-тест. К сожалению, он показал положительный результат. Я буду соблюдать 14-дневную изоляцию. Благодаря прививкам у меня легкое течение болезни, поэтому я буду работать из дома», — написал Войтех в Твиттере.

В ток-шоу Чешского телевидения «Вопросы Вацлава Моравца» министр заявил сегодня, что его рискованные контакты будут отслеживать гигиенисты. Он напомнил, что опасным считается контакт без средств защиты органов дыхания более 15 минут на расстоянии менее 1,5 метра. Он отметил, что другие члены правительства, с которыми он встречался, вакцинированы от Covid-19, и они не должны находиться в карантине.

Пресс-секретарь Минздрава Яна Адамцова также подтвердила, что болезнь министра Войтеха не должна повлиять на работу правительства. «Учитывая, что все члены правительства вакцинированы, никого не следует помещать в карантин», — заявила она.

Все непривитые люди, которые встречались с Адамом Войтехом за два дня до положительного результата теста, должны быть помещены в карантин. «Если человек, встречавшийся с министром, был вакцинирован, ему не нужно отправляться на карантин, и это касается и членов правительства. Однако мы всегда рекомендуем, чтобы вакцинированные также работали из дома. Это зависит от результата теста ПЦР, который должен быть проведен в течение пяти дней после контакта с инфицированным», — сказала главный санитарный врач Чехии.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Министерство здравоохранения Чехия коронавирус
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