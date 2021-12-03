Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.45
USD
22.52
RUB
0.31
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
01n -2 °C
Андрей Бабиш: на меня пытался напасть вооруженный человек

Андрей Бабиш: на меня пытался напасть вооруженный человек

420on.cz 1
Вооруженный мужчина хотел напасть на уходящего в отставку премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. С пистолетом и ножом 1 декабря он прибыл к зданию Аппарата правительства, где и был задержан.
Андрей Бабиш: на меня пытался напасть вооруженный человек

Об этом Бабиш сообщил в четверг.

«Вчера этот мужчина пришел сюда и хотел напасть на меня, у него был нож, пистолет, полиции удалось его задержать перед входом в здание. И такое случается», — сказал Бабиш в четверг, показав фотографию конфискованного оружия, наручников и других предметов.

Полиция расследует инцидент. «Я могу подтвердить, что нечто подобное произошло вчера. Служба безопасности задержала мужчину с оружием. Пока у меня нет дополнительной информации о том, было ли это настоящее оружие или модель», — сказал Ондржей Моравчик, пресс-секретарь президиума полиции.

Он напомнил, что Бабиш не в первый раз сталкивается с угрозами. В конце февраля он сказал в ток-шоу CNN Prima News, что был человек, который хотел застрелить его и его семью. Затем полиция охраняла дом премьер-министра. Подозреваемый был арестован в Испании и обвинен в шантаже.

«Этот господин написал мне письмо с извинениями», — сказал Бабиш в середине апреля. Через месяц мужчина согласился с предложением прокурора о наказании, суд одобрил это соглашение. Ему было назначено наказание два года лишения свободы условно.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Андрей Бабиш правительство полиция преступность оружие Чехия
Читайте
по теме 
Некоторые рождественские ярмарки в Чехии решили продолжить работу, несмотря на запрет
01.12.2021 08:26 Общество
Некоторые рождественские ярмарки в Чехии решили продолжить работу, несмотря на запрет
3587
С 29 ноября в Чехии откроется регистрация на ревакцинацию для людей старше 60 лет
29.11.2021 08:35 Коронавирус
С 29 ноября в Чехии откроется регистрация на ревакцинацию для людей старше 60 лет
1518
Президент Чехии назначил Петра Фиалу новым премьер-министром
28.11.2021 11:20 Политика
Президент Чехии назначил Петра Фиалу новым премьер-министром
2778
Правительство Чехии объявило чрезвычайное положение
25.11.2021 16:07 Общество
Правительство Чехии объявило чрезвычайное положение
15051
Последние новости:
02
декабря
Группа PPF выделила 7 миллиардов крон на разработку лекарства против рака
02.12.2021 17:03 Общество
Группа PPF выделила 7 миллиардов крон на разработку лекарства против рака
594
В Чехии срок действия сертификатов о вакцинации сокращен до 9 месяцев
02.12.2021 15:04 Общество
В Чехии срок действия сертификатов о вакцинации сокращен до 9 месяцев
1778
Мужчина с бетонной арматурой в руке проник в здание Минздрава Чехии
02.12.2021 11:41 Общество
Мужчина с бетонной арматурой в руке проник в здание Минздрава Чехии
2176
Цены на бензин и дизельное топливо в Чехии наконец-то снижаются
02.12.2021 10:30 Экономика
Цены на бензин и дизельное топливо в Чехии наконец-то снижаются
1738
В Чехии возобновят выплату компенсаций предпринимателям и фирмам, пострадавшим от карантинных мер
02.12.2021 08:24 Экономика
В Чехии возобновят выплату компенсаций предпринимателям и фирмам, пострадавшим от карантинных мер
630
01
декабря
Депутаты чешского парламента одобрили выплату пособий родителям в связи с коронавирусом
01.12.2021 17:10 Экономика
Депутаты чешского парламента одобрили выплату пособий родителям в связи с коронавирусом
1310
На севере Чехии воры украли беседку, оставив только колышки
01.12.2021 13:10 Экономика
На севере Чехии воры украли беседку, оставив только колышки
1526
В пражском районе Летна с 1 декабря можно бесплатно покататься на коньках
01.12.2021 12:28 Общество
В пражском районе Летна с 1 декабря можно бесплатно покататься на коньках
1344
В следующем году в Чехии подорожают электричество и газ
01.12.2021 11:56 Экономика
В следующем году в Чехии подорожают электричество и газ
2411
Эпидемия в Чехии замедляется: репродуктивное число упало ниже 1
01.12.2021 10:13 Коронавирус
Эпидемия в Чехии замедляется: репродуктивное число упало ниже 1
2629


Мобильная версия