Андрей Бабиш: на меня пытался напасть вооруженный человек

Вооруженный мужчина хотел напасть на уходящего в отставку премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. С пистолетом и ножом 1 декабря он прибыл к зданию Аппарата правительства, где и был задержан.

Об этом Бабиш сообщил в четверг.

«Вчера этот мужчина пришел сюда и хотел напасть на меня, у него был нож, пистолет, полиции удалось его задержать перед входом в здание. И такое случается», — сказал Бабиш в четверг, показав фотографию конфискованного оружия, наручников и других предметов.

Полиция расследует инцидент. «Я могу подтвердить, что нечто подобное произошло вчера. Служба безопасности задержала мужчину с оружием. Пока у меня нет дополнительной информации о том, было ли это настоящее оружие или модель», — сказал Ондржей Моравчик, пресс-секретарь президиума полиции.

Он напомнил, что Бабиш не в первый раз сталкивается с угрозами. В конце февраля он сказал в ток-шоу CNN Prima News, что был человек, который хотел застрелить его и его семью. Затем полиция охраняла дом премьер-министра. Подозреваемый был арестован в Испании и обвинен в шантаже.

«Этот господин написал мне письмо с извинениями», — сказал Бабиш в середине апреля. Через месяц мужчина согласился с предложением прокурора о наказании, суд одобрил это соглашение. Ему было назначено наказание два года лишения свободы условно.

Источник: novinky.cz

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