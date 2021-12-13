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Новый состав правительства Чехии будет объявлен 17 декабря

Новый состав правительства Чехии будет объявлен 17 декабря

420on.cz 307
В пятницу президент Милош Земан назначит новое правительство. Возглавит кабинет министров Петр Фиала (ODS).
Новый состав правительства Чехии будет объявлен 17 декабря

Об этом Фиала заявил на пресс-конференции лидеров коалиции после сегодняшней встречи с президентом. Однако, по словам Фиалы, оговорки президента в отношении одного из кандидатов — Яна Липавского — сохраняются. На вопрос ČTK пресс-секретарь президента Иржи Овчачек ответил, что Земан назначит правительство в пятницу в соответствии с поданным предложением.

Новый кабинет будет назначен в пятницу в 11:00 в замке в Ланах. Правительство хочет обратиться за вотумом доверия к Палате депутатов в середине января, когда у нового состава кабмина будет готовое программное заявление. 

10 декабря Земан заявил, что не хочет назначать Липавского главой МИД. В качестве причин он назвал недостаточную квалификацию или отказ от отношений с Израилем и Вышеградской четверкой. У Липавского и Земана также разные взгляды на отношения с Россией или Китаем, которые Земан не упомянул в официальном заявлении как причину своего несогласия. Коалиция заявила о намерении подать жалобу в Конституционный суд, если президент не назначит правительство в декабре.

«Правительство будет назначено в эту пятницу, как я и предлагал президенту, включая кандидатуру Липавского. Дискуссия с президентом была очень открытой и порой жесткой. Но это способ общения, и я не возражаю, если он приведет к хорошему решению для Чешской Республики. Нам удалось достичь такого решения сегодня», — сказал Фиала.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
правительство Милош Земан президент Чехия Андрей Бабиш выборы политика
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