Новый министр здравоохранения Чехии впервые выступил перед общественностью

Новый министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) хочет, чтобы сроки ожидания запланированных операций в больницах были сокращены и вернулись ко времени, предшествовавшему эпидемии covid. Он также призвал людей ограничить вечеринки на Рождество и на Новый год, чтобы свести к минимуму распространение болезни.

Валек заявил, что ситуация с оказанием медицинской помощи будет сложной не только из-за эпидемии коронавируса. Многие люди сейчас ждут плановых процедур из-за перегруженности больниц, например, пожилые люди не могут записаться на операции на суставах. Министр сказал, что сделает все возможное, чтобы сократить время ожидания плановых операций.

Премьер-министр Петр Фиала (ODS) отметил, что знает Валека много лет как коллегу из Университета Масарика, как политика и как человека с большим кругозором. По его словам, Валек — именно тот, кто должен возглавить министерство здравоохранения в нынешнее непростое время, вызванное эпидемией коронавируса. Хотя у нынешнего кабинета министров другие взгляды на меры борьбы с эпидемией, чем у экс-главы Минздрава Адама Войтеха, Фиала понимает, что во время эпидемии сотрудники министерства находились в сложной ситуации.

По словам Фиалы, новое правительство готово реализовать свою стратегию (“жизнь с ковидом”), которую оно ранее представило. Однако в то же время кабмин будет следить за развитием событий, связанных с появлением нового штамма омикрон. Фиала пообещал, что правительство своевременно примет четкие меры.

Источник: ceskenoviny.cz