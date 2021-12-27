В рождественском послании президент Чехии вновь призвал к обязательной вакцинации против COVID-19

Президент Милош Земан из замка в Ланах выступил с традиционным рождественским посланием. Он говорил о выводе войск НАТО из Афганистана или климатическом соглашении Green Deal, а также призвал к обязательной вакцинации против COVID-19.

В прошлом году, по словам президента, ситуация с безопасностью ухудшилась после вывода войск Североатлантического альянса из Афганистана, после чего талибы вернулись к власти. Земан назвал уход войск из страны «капитуляцией».

Земан также говорил о соглашении Green Deal или «зеленой сделке», которое было утверждено лидерами 26 стран Европейского союза в декабре 2019 года. Экология стала религией, а соглашение «подорвет энергетику страны» и приведет к «ухудшению уровня жизни и экономических показателей», считает президень Чехии.

По словам президента, ожидается, что цены на электроэнергию вырастут примерно на 30%, а цены на природный газ — до 50%. По словам Земана, рост цен можно предотвратить, выйдя из «зеленой сделки», которая, по его словам, является основной причиной роста цен. Также необходимо расширить поддержку атомной энергетики и начать строительство новых ядерных ресурсов. «В последние годы мы почти не сделали ничего конкретного (…). Это относится ко всем предыдущим правительствам, включая ненужную остановку тендера на достройку Темелина», — сказал Земан.

В своем выступлении Милош Земан упомянул пандемию коронавируса, единственным способом борьбы с которой является вакцинация. «Те, кто считает, что вакцинация угрожает свободе, вероятно, не остановил бы самоубийцу, который вот-вот выпрыгнет из окна, потому что будет уважать его свободу выбора и, следовательно, его смерть», — сказал Земан.

Президент сказал, что сам не был сторонником введения обязательной вакцинации, но передумал. Его вдохновил подход Австрии. «Вместо того, чтобы проходить фазы ожидания и следующую фазу разочарования по поводу того, что эпидемия коронавируса не снижается стабильно (…), лучше принять радикальные меры, которые разрешат эту ситуацию раз и навсегда», — сказал Земан

Однако наибольшее внимание президент в своем рождественском выступлении уделил политической ситуации в Чехии. «Несомненно, самым важным событием были выборы», — сказал он. Он похвалил «относительно правильное ведение избирательной кампании» и поздравил новоизбранных членов Палаты депутатов.

По его словам, перед кабинетом стоят три фундаментальные задачи — подавить пандемию, справиться с энергетическим кризисом и стабилизировать госбюджет.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz