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Пять чешских министров не смогут вести переговоры на английском языке

Пять чешских министров не смогут вести переговоры на английском языке

420on.cz 742
Некоторые члены нового правительства не смогут проводить рабочие встречи на английском языке и будут пользоваться услугами переводчика. Как минимум пять министров недостаточно владеют английским языком. При этом партии нынешней правящей коалиции обещали назначить на должности министров людей с отличным знанием мировых языков.
Пять чешских министров не смогут вести переговоры на английском языке

Английский язык, в частности, будет важен в связи с предстоящим председательством Чехии в ЕС.

«Осенью 2022 года мы профессионально и ответственно подготовим председательство Чехии в ЕС. Мы гарантируем, что каждый член правительства будет говорить по крайней мере на одном иностранном языке. Мы будем постоянно требовать знания мировых языков от министров и депутатов», — сообщили Пираты и STAN.

«По словам моих учителей, мой английский находится на уровне B1 и я пытаюсь улучшить его», — сказала министр обороны Яна Чернохова (ODS), которая, по ее словам, говорит по-польски и может пассивно говорить по-русски. B1 — это базовый разговорный уровень.

Министр финансов Збинек Станюра (ODS) заявил, что будет использовать переводчика для важных деловых встреч. «В последнее время я не очень активно говорю по-английски, за исключением нескольких отпусков, и я могу признаться себе, что мой уровень английского языка подходит скорее для разговорного общения», — сказал он. Он изучал русский язык в школе и пассивно говорит по-польски. Станюра будет председательствовать в Совете министров финансов Ecofin, который регулярно занимается важными финансовыми и экономическими вопросами.

Как пишет издание Hospodářské noviny, министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) также не имеет сертификата о достижении определенного уровня знаний английского языка. Он может общаться на немецком языке. «В последние годы я дополняю свой английский, но на официальных встречах выступаю с переводчиком», — сказал он. Министр культуры Мартин Бакс (ODS) также воспользуется услугами переводчика.

Хорошо владеют английским языком министр науки и исследований Хелена Лангшадлова (TOP 09), министр образования Петр Газдик (STAN) и министр иностранных дел Ян Липавски (Пираты). Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) сказал, что как дипломированный германист он говорит по-немецки.

Министр окружающей среды Анна Губачкова (KDU-ČSL) первой приехала в Брюссель на встречу министров окружающей среды. На вопрос, говорит ли она по-английски, но не ответила. Министр транспорта Мартин Купка и министр юстиции Петр Блажек (оба ODS) или министр по европейским делам Микулаш Бек (STAN), также не ответили на прямой вопрос HN.

Премьер-министр Петр Фиала (ODS) говорит на английском и немецком языках. Пресс-секретарь правительства Вацлав Смолка сказал, что при формировании правительства была предпринята попытка максимально применить критерий владения языком. «В некоторых случаях, однако, преобладали другие критерии, такие как компетентность и опыт решения проблемы», — добавил он.

Бывший министр финансов Алена Шиллерова, например, подверглась критике за слабый английский, который она использовала на переговорах в Брюсселе.

Источник:  ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия правительство политика
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