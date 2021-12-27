Пять чешских министров не смогут вести переговоры на английском языке

Некоторые члены нового правительства не смогут проводить рабочие встречи на английском языке и будут пользоваться услугами переводчика. Как минимум пять министров недостаточно владеют английским языком. При этом партии нынешней правящей коалиции обещали назначить на должности министров людей с отличным знанием мировых языков.

Английский язык, в частности, будет важен в связи с предстоящим председательством Чехии в ЕС.

«Осенью 2022 года мы профессионально и ответственно подготовим председательство Чехии в ЕС. Мы гарантируем, что каждый член правительства будет говорить по крайней мере на одном иностранном языке. Мы будем постоянно требовать знания мировых языков от министров и депутатов», — сообщили Пираты и STAN.

«По словам моих учителей, мой английский находится на уровне B1 и я пытаюсь улучшить его», — сказала министр обороны Яна Чернохова (ODS), которая, по ее словам, говорит по-польски и может пассивно говорить по-русски. B1 — это базовый разговорный уровень.

Министр финансов Збинек Станюра (ODS) заявил, что будет использовать переводчика для важных деловых встреч. «В последнее время я не очень активно говорю по-английски, за исключением нескольких отпусков, и я могу признаться себе, что мой уровень английского языка подходит скорее для разговорного общения», — сказал он. Он изучал русский язык в школе и пассивно говорит по-польски. Станюра будет председательствовать в Совете министров финансов Ecofin, который регулярно занимается важными финансовыми и экономическими вопросами.

Как пишет издание Hospodářské noviny, министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) также не имеет сертификата о достижении определенного уровня знаний английского языка. Он может общаться на немецком языке. «В последние годы я дополняю свой английский, но на официальных встречах выступаю с переводчиком», — сказал он. Министр культуры Мартин Бакс (ODS) также воспользуется услугами переводчика.

Хорошо владеют английским языком министр науки и исследований Хелена Лангшадлова (TOP 09), министр образования Петр Газдик (STAN) и министр иностранных дел Ян Липавски (Пираты). Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) сказал, что как дипломированный германист он говорит по-немецки.

Министр окружающей среды Анна Губачкова (KDU-ČSL) первой приехала в Брюссель на встречу министров окружающей среды. На вопрос, говорит ли она по-английски, но не ответила. Министр транспорта Мартин Купка и министр юстиции Петр Блажек (оба ODS) или министр по европейским делам Микулаш Бек (STAN), также не ответили на прямой вопрос HN.

Премьер-министр Петр Фиала (ODS) говорит на английском и немецком языках. Пресс-секретарь правительства Вацлав Смолка сказал, что при формировании правительства была предпринята попытка максимально применить критерий владения языком. «В некоторых случаях, однако, преобладали другие критерии, такие как компетентность и опыт решения проблемы», — добавил он.

Бывший министр финансов Алена Шиллерова, например, подверглась критике за слабый английский, который она использовала на переговорах в Брюсселе.

Источник: ceskenoviny.cz