Премьер-министр Петр Фиала: «Это будет самый трудный год в истории независимой Чешской республики»

Новый глава правительства Петр Фиала (ODS) в своем новогоднем выступлении заявил, что у него нет хороших новостей для граждан. По его словам, этот год, вероятно, будет одним из самых сложных с момента образования независимой Чешской республики. Страна будет бороться с коронавирусом, инфляцией и повышением цен на энергию.

«Сегодня первый день 2022 года, и у меня для вас нет хороших новостей. Этот год, вероятно, будет одним из самых сложных с момента создания независимой Чешской Республики», — сказал Фиала.

«Нас будут беспокоить проблемы, которые приходят извне, а также проблемы, которые мы сами создали. Предыдущее правительство жило изо дня в день, как будто постоянная задолженность никогда не могла вызвать инфляцию», — продолжил он.

Среди трех сложностей, с которыми столкнется Чешская Республика, глава правительства особо выделил инфляцию, рост цен на энергоносители и covid-19.

«Отложить проблемы легче, чем начать их решать. Но для нашей страны ничего другого не осталось», — сказал Петр Фиала.

Ранее в канун Нового года с официальной речью выступали президенты республики. Нынешний президент Милош Земан изменил эту традицию, перенеся свое выступление на 25 декабря.

Источник: novinky.cz