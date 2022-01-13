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Премьер-министр Чехии Петр Фиала ругался матом на заседании парламента

Премьер-министр Чехии Петр Фиала ругался матом на заседании парламента

420on.cz 1474
​Премьер-министр Чехии Петр Фиала использовал нецензурные выражения во время заседания чешского парламента, на котором правительство рассчитывало получить вотум доверия от депутатов.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала ругался матом на заседании парламента

Петр Фиала не заметил, что у него включен микрофон и в нецензурной форме заявил заявил: «Mě už to taky sere», имея в виду голосование о вотуме доверия правительству. Благодаря ретрансляции его реплику услышал весь зал.

«Премьер-министр — живой человек, в напряженной атмосфере из-за затянувшегося заседания он выругался случайно. Такое с ним нечасто случается», — сказал пресс-секретарь чешского правительства Вацлав Смолка.

Депутаты вели дискуссию всю ночь, заседая в общей сложности 22 часа. Тем не менее правительство Петра Фиалы (ODS) так и не получило доверие Палаты депутатов. Встреча была в конечном итоге отложена по требованию партии SPD. Переговоры о доверии правительству планируется возобновить 13 января в 18:00. 

Источник: novinky.cz

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Темы
правительство Чехия Парламент ЧР выборы
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