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Правительство Петра Фиалы получило доверие парламента

Правительство Петра Фиалы получило доверие парламента

420on.cz 405
​После многочасовых переговоров кабинет премьер-министра Петра Фиалы (ODS) получил вотум доверия Палаты депутатов. Правительство поддержали все 106 присутствовавших депутатов от коалиции. Как и ожидалось, оппозиционные партии ANO и SPD не выразили доверия новому правительству, а также своими выступлениями продлили заседание почти до 23 часов.
Правительство Петра Фиалы получило доверие парламента

Из 193 присутствующих депутатов 106 высказались за доверие правительству. Против проголосовали депутаты движения ANO и SPD, а именно 87 из них.

«Мы хотим, чтобы государство не жило в долг», — заявил премьер-министр Фиала в среду утром. Однако он представил и другие амбиции правительства, среди которых, например, увеличение строительства новых квартир.

В своем выступлении он также заявил, что кабинет также хочет заняться решением вопроса энергетической самодостаточности страны. «Мы видим будущее в сочетании ядерной энергии и возобновляемых источников энергии», — сказал он.

Как уже сообщал 420on, премьер-министр Чехии Петр Фиала использовал нецензурные выражения во время заседания чешского парламента, на котором правительство рассчитывало получить вотум доверия от депутатов. 

Петр Фиала не заметил, что у него включен микрофон и в нецензурной форме заявил: «Mě už to taky sere», имея в виду голосование о вотуме доверия правительству. Благодаря ретрансляции его реплику услышал весь зал.

Об этом он сказал в ситуации, когда некоторые министры отсутствовали в зале после обеденного перерыва, из-за чего пришлось несколько раз прерывать заседание.

Источник: novinky.cz

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Темы
правительство Парламент ЧР Палата депутатов ЧР Чехия выборы политика
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