Правительство Петра Фиалы получило доверие парламента

Из 193 присутствующих депутатов 106 высказались за доверие правительству. Против проголосовали депутаты движения ANO и SPD, а именно 87 из них.
«Мы хотим, чтобы государство не жило в долг», — заявил премьер-министр Фиала в среду утром. Однако он представил и другие амбиции правительства, среди которых, например, увеличение строительства новых квартир.
В своем выступлении он также заявил, что кабинет также хочет заняться решением вопроса энергетической самодостаточности страны. «Мы видим будущее в сочетании ядерной энергии и возобновляемых источников энергии», — сказал он.
Как уже сообщал 420on, премьер-министр Чехии Петр Фиала использовал нецензурные выражения во время заседания чешского парламента, на котором правительство рассчитывало получить вотум доверия от депутатов.
Петр Фиала не заметил, что у него включен микрофон и в нецензурной форме заявил: «Mě už to taky sere», имея в виду голосование о вотуме доверия правительству. Благодаря ретрансляции его реплику услышал весь зал.
Об этом он сказал в ситуации, когда некоторые министры отсутствовали в зале после обеденного перерыва, из-за чего пришлось несколько раз прерывать заседание.
Источник: novinky.cz
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