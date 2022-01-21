Экс-министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер уволен с поста директора больницы Královské vinohrady

Министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) уволил Петра Аренбергера с должности директора пражской больницы Královské vinohrady.

Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь Минздрава Ондржей Якоб. Перед этим Аренбергер сам объявил об уходе в отставку, заявив, что намерен сосредоточиться на работе в своей кожной клинике.

«О процедуре конкурса и назначения нового директора больницы будет объявлено в ближайшие дни», — добавил пресс-секретарь.

«Новое руководство должно сосредоточиться в первую очередь на вопросе организации процессов функционального управления и вопросе государственных закупок», — сказал Валек.

Заместителю директора Яну Вотава временно поручено управлять больницей.

Дерматолог Аренбергер возглавлял больницу с октября 2019 года. С апреля по май прошлого года Аренбергер был министром здравоохранения в правительстве премьер-министра Андрея Бабиша. Он сменил на этом посту Яна Блатного, его преемником стал Адам Войтех.

В мае 420on сообщал, глава Минздрава Чехии Петр Аренбергер скрыл миллионы, заработанные на клинических исследованиях. Тогда Петр Аренбергер признался, что его доходы и принадлежащее ему имущество в несколько раз больше, чем он указывал в налоговых декларациях за предыдущие годы, и обнародовал новую декларацию об имуществе и доходах. Позже журналисты выяснили, что архив пражской больницы «Королевские Винограды» находится в здании, принадлежащем Аренбергеру. Министр сдал это здание в аренду больнице в 2013 году и заработал около шести миллионов крон.

Источник: novinky.cz

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