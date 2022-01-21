Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.4
USD
21.49
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01n 0 °C
Экс-министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер уволен с поста директора больницы Královské vinohrady

Экс-министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер уволен с поста директора больницы Královské vinohrady

420on.cz 93
Министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) уволил Петра Аренбергера с должности директора пражской больницы Královské vinohrady.
Экс-министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер уволен с поста директора больницы Královské vinohrady

Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь Минздрава Ондржей Якоб. Перед этим Аренбергер сам объявил об уходе в отставку, заявив, что намерен сосредоточиться на работе в своей кожной клинике.

«О процедуре конкурса и назначения нового директора  больницы будет объявлено в ближайшие дни», — добавил пресс-секретарь.

«Новое руководство должно сосредоточиться в первую очередь на вопросе организации процессов функционального управления и вопросе государственных закупок», — сказал Валек.

Заместителю директора Яну Вотава временно поручено управлять больницей.

Дерматолог Аренбергер возглавлял больницу с октября 2019 года. С апреля по май прошлого года Аренбергер был министром здравоохранения в правительстве премьер-министра Андрея Бабиша. Он сменил на этом посту Яна Блатного, его преемником стал Адам Войтех.

В мае 420on сообщал, глава Минздрава Чехии Петр Аренбергер скрыл миллионы, заработанные на клинических исследованиях. Тогда Петр Аренбергер признался, что его доходы и принадлежащее ему имущество в несколько раз больше, чем он указывал в налоговых декларациях за предыдущие годы, и обнародовал новую декларацию об имуществе и доходах. Позже журналисты выяснили, что архив пражской больницы «Королевские Винограды» находится в здании, принадлежащем Аренбергеру. Министр сдал это здание в аренду больнице в 2013 году и заработал около шести миллионов крон. 

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
  • YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Министерство здравоохранения Чехия политика Больницы
Читайте
по теме 
Школам в Чехии предоставят дополнительные дни отпуска и возможность переходить на онлайн обучение во время эпидемии
19.01.2022 16:10 Коронавирус
Школам в Чехии предоставят дополнительные дни отпуска и возможность переходить на онлайн обучение во время эпидемии
1042
В Чехии 17 января выявлено 20 270 новых случаев covid-19, число пациентов в больницах продолжает снижаться
18.01.2022 08:17 Экономика
В Чехии 17 января выявлено 20 270 новых случаев covid-19, число пациентов в больницах продолжает снижаться
1557
Карантинные меры: что изменилось с 17 января?
17.01.2022 08:16 Коронавирус
Карантинные меры: что изменилось с 17 января?
3904
Правительство Чехии объявило новые карантинные меры
14.01.2022 18:53 Коронавирус
Правительство Чехии объявило новые карантинные меры
6746
Последние новости:
21
января
Среди работников чешских компаний за 4 дня выявлено 17 682 положительных теста на коронавирус
21.01.2022 13:32 Коронавирус
Среди работников чешских компаний за 4 дня выявлено 17 682 положительных теста на коронавирус
307
Ущерб после крупной аварии на шоссе D5 в Чехии превысил 11 миллионов крон (ВИДЕО)
21.01.2022 12:21 Экономика
Ущерб после крупной аварии на шоссе D5 в Чехии превысил 11 миллионов крон (ВИДЕО)
659
Полиция задержала преступника, ограбившего пражский банк
21.01.2022 11:19 Общество
Полиция задержала преступника, ограбившего пражский банк
623
Минфин Чехии опубликовал прогноз на 2022 год: ожидается высокая инфляция и медленный экономический рост
21.01.2022 09:13 Экономика
Минфин Чехии опубликовал прогноз на 2022 год: ожидается высокая инфляция и медленный экономический рост
864
В первый год эпидемии доход чешских семей увеличился за счет государственных дотаций
21.01.2022 08:41 Экономика
В первый год эпидемии доход чешских семей увеличился за счет государственных дотаций
267
20
января
В конкурсе Czech Press Photo победил снимок Петра Топича о последствиях торнадо в Чехии
20.01.2022 15:39 Культура
В конкурсе Czech Press Photo победил снимок Петра Топича о последствиях торнадо в Чехии
1032
В Чехии на шоссе D5 произошло крупное ДТП
20.01.2022 12:25 Общество
В Чехии на шоссе D5 произошло крупное ДТП
3606
Цены на бензин в Чехии вновь стали расти
20.01.2022 11:37 Экономика
Цены на бензин в Чехии вновь стали расти
1208
В Чехии мужчина поверил сказкам о выгодных инвестициях в криптовалюты и потерял 457 тысяч крон
20.01.2022 09:51 Общество
В Чехии мужчина поверил сказкам о выгодных инвестициях в криптовалюты и потерял 457 тысяч крон
986
Ночью в Праге сгорели три автомобиля
20.01.2022 09:10 Общество
Ночью в Праге сгорели три автомобиля
1743


Мобильная версия