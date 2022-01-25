МИД Чехии не рекомендует совершать поездки на восток и север Украины

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски 25 января посоветовал гражданам Чехии не ездить на север и восток Украины. По его словам, российские войска находятся у границы с Украиной и есть опасения вторжения. Чехия пока не планирует эвакуировать сотрудников чешского посольства.

«Есть вероятность внезапного ухудшения ситуации с безопасностью. Наша рекомендация — не выезжайте в приграничные районы на востоке и севере страны», — сказал министр Липавски на пресс-конференции после встречи кризисного штаба Министерства иностранных дел.

По его словам, если кто-то планирует поездку в эти районы, ему следует зарегистрироваться в системе DROZD.

По словам Липавски, Чехия готовится к худшему сценарию. «Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами. В случае с российской агрессией существует четкий консенсус, что ответ должен быть быстрым и сильным», — сказал глава МИД.

«Но мы считаем, что дипломатические усилия могут быть предприняты для урегулирования ситуации», — добавил он.

При этом он сообщил, что пока не отдавал приказ об эвакуации сотрудников чешского посольства в Украине.

США приказали семьям сотрудников посольства США в Украине покинуть страну из-за возможного российского вторжения.

Великобритания также начала отзывать сотрудников своего посольства в Киеве, уехала примерно половина из них. Евросоюз пока не собирается идти на подобный шаг, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Украина назвала решение США преждевременным и преувеличенным.

Россия разместила десятки тысяч военнослужащих на своих границах с Украиной, а также в Беларуси. Киев и некоторые страны Запада заявляют, что Москва готовится к возможному вторжению в Украину и готовит провокации, которые должны оправдать подобную операцию. Россия эти обвинения отрицает.

Источник: novinky.cz

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