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Чехия подарит Украине 4000 артиллерийских снарядов

Чехия подарит Украине 4000 артиллерийских снарядов

420on.cz 65
Чехия передаст Украине 4000 артиллерийских снарядов на сумму около 37 миллионов крон. Такое решение чешское правительство приняло на сегодняшнем заседании.
Чехия подарит Украине 4000 артиллерийских снарядов

«Мы давно развиваем сотрудничество с Украиной и поддерживаем ее путь к демократии. У нас есть относительно широкий спектр вариантов, от политической и дипломатической поддержки до конкретных поступков, таких как дар боеприпасов, что я считаю важным жестом солидарности», — сказала министр обороны Яна Чернохова (ODS), представившая предложение правительству.

Чехия отправит в Украину 4006 единиц 152-миллиметровых артиллерийских боеприпасов на сумму 36,6 миллиона крон. «Целью пожертвования является укрепление обороноспособности Украины, которая обратилась за помощью в ответ на ситуацию, когда Российская Федерация концентрирует у границ значительный военный потенциал», — сказал пресс-секретарь Минобороны Якуб Файнор.

Эти боеприпасы используются чешской армией для самоходных пушечных гаубиц DANA. Файнор заявил, что у солдат имеются достаточные запасы этих боеприпасов, и напомнил, что гранаты нельзя будет использовать для вновь приобретенных орудий, которые Чехия закупает у Франции. Они будут соответствовать калибру 155 миллиметров, используемому союзниками по НАТО.

«По этой причине это не материал, который был бы перспективен для вооруженных сил», — добавил Файнор.

Укрепление обороны Украины отвечает интересам Чехии, так как это поможет снизить риск вооруженного конфликта в Восточной Европе, считают в министерстве обороны Чехии.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
война оружие армия Чехия События на Украине украинцы Украина
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