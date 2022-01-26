Чехия подарит Украине 4000 артиллерийских снарядов

Чехия передаст Украине 4000 артиллерийских снарядов на сумму около 37 миллионов крон. Такое решение чешское правительство приняло на сегодняшнем заседании.

«Мы давно развиваем сотрудничество с Украиной и поддерживаем ее путь к демократии. У нас есть относительно широкий спектр вариантов, от политической и дипломатической поддержки до конкретных поступков, таких как дар боеприпасов, что я считаю важным жестом солидарности», — сказала министр обороны Яна Чернохова (ODS), представившая предложение правительству.

Чехия отправит в Украину 4006 единиц 152-миллиметровых артиллерийских боеприпасов на сумму 36,6 миллиона крон. «Целью пожертвования является укрепление обороноспособности Украины, которая обратилась за помощью в ответ на ситуацию, когда Российская Федерация концентрирует у границ значительный военный потенциал», — сказал пресс-секретарь Минобороны Якуб Файнор.

Эти боеприпасы используются чешской армией для самоходных пушечных гаубиц DANA. Файнор заявил, что у солдат имеются достаточные запасы этих боеприпасов, и напомнил, что гранаты нельзя будет использовать для вновь приобретенных орудий, которые Чехия закупает у Франции. Они будут соответствовать калибру 155 миллиметров, используемому союзниками по НАТО.

«По этой причине это не материал, который был бы перспективен для вооруженных сил», — добавил Файнор.

Укрепление обороны Украины отвечает интересам Чехии, так как это поможет снизить риск вооруженного конфликта в Восточной Европе, считают в министерстве обороны Чехии.

Источник: ceskenoviny.cz

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