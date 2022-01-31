Премьер-министр Петр Фиала заверил украинского посла, что Чехия полностью поддерживает Украину

Премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) провел переговоры с послом Украины в Праге Евгением Перебийнисом о двусторонних отношениях и кризисе на украинско-российской границе. Чехия полностью поддерживает Украину и отвергает любую форму российской агрессии, заверил премьер.

В пятницу после встречи с вице-спикером Палаты депутатов Яном Бартошеком (KDU-ČSL) Перебийнис поблагодарил Чехию за моральную и военную поддержку в конфликте с Россией.

Фиала сказал, что он и Перебийнис обсуждали отношения между двумя странами и кризисом на границе Украины с Россией. «Я заверил посла, что Чехия полностью поддерживает Украину и что мы отвергаем любую форму российской агрессии против страны», — сказал он. Совет государственной безопасности обсудит возможные последствия российской агрессии против Украины на своем первом заседании после утверждения нового состава правительства.

Москва собрала около 100 000 военнослужащих возле Украины, но отказывается подтвердить, что готовиться к вторжению. По мнению Киева, Россия скорее нацелена на дестабилизацию Украины, а не на применение военной силы.

На прошлой неделе правительство Чехии приняло решение передать Украине 4000 артиллерийских снарядов общей стоимостью около 37 миллионов крон. Фиала тогда заявил, что Чехия поддерживает Украину и верит в дипломатическое решение. «Мы пытаемся урегулировать ситуацию мирным, дипломатическим путем и удержать Россию от любой военной агрессии», — сказал он. Однако кабинет готов и к худшему сценарию, признал он.

Источник: ceskenoviny.cz

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