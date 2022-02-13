ČSA отменит несколько рейсов в Киев

В воскресенье МИД ЧР вновь предостерег граждан от поездок в Украину из-за напряженной ситуации на границе с Россией. Ведомство советует гражданам Чехии, уже находящимся в стране, подумать о выезде из Украины. Если они хотят воспользоваться воздушным транспортом, они должны сделать это без промедления из-за возможных ограничений или приостановки обслуживания авиакомпаний.
«Гражданам, которые остаются на территории Украины, Беларуси и России, предлагается зарегистрироваться в системе Drozd», — говорится в сообщении. Система Drozd используется посольствами Чехии, например, для информирования чешских туристов о чрезвычайных событиях, таких как стихийные бедствия или террористические акты.
Согласно рекомендации МИД, выпущенной в воскресенье, люди, решившие остаться в Украине, должны быть предельно осторожны и иметь план эвакуации на случай чрезвычайной ситуации. Людям, решившим остаться, несмотря на предупреждения, следует проявлять крайнюю осторожность.
«Следите за заслуживающими доверия СМИ и имейте план экстренной эвакуации. Министерство иностранных дел предупреждает, что в случае военного конфликта у него будут очень ограниченные возможности для оказания помощи и защиты чешским гражданам в Украине», — говорится в заявлении.
Последние члены семей дипломатов посольства Чехии в Украине покинут Киев в воскресенье. В диппредставительстве, таким образом, осталось 29 человек. Об этом заявила официальный представитель МИД Ленка До. В субботу министерство объявило, что члены семей покидают страну из-за эскалации угрозы военной агрессии России против Украины. Если ситуация ухудшится, будут приняты дополнительные меры.
Источник: seznamzpravy.cz
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