Как во время холодной войны. Посол Украины поблагодарил чешских хоккеистов за победу над русскими

Российские спортсмены выступают под названием ROC (Олимпийский комитет России). Причина — неоднократные допинговые правонарушения, которые ранее совершали бывшие российские спортсмены. Кроме того, россияне не могут использовать никакие государственные символы — флаг или гимн.
Этим воспользовалось американское посольство в Праге, разместившее в социальных сетях фотографию радующегося чешского хоккеиста с подписью: «Даже маленькая страна может делать великие дела! Но что такое ROC? Мы не нашли флаг».
В том же духе чешских хоккеистов поздравил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. «Поздравляем сборную Чехии по хоккею с фантастической победой над безымянными спортсменами из России! Это была заслуженная победа, которая очень воодушевила и нас, украинцев. Мы также воспринимаем это как выражение поддержки и солидарности с Украиной в это непростое для нас время», — написал Перебийнис в Twitter.
В драматичном матче между чешскими хоккеистами и командой из России было забито 11 голов, пять из них — в серии пятиминутных буллитов в третьем периоде.
Источник: sport.cz
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