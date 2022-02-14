Как во время холодной войны. Посол Украины поблагодарил чешских хоккеистов за победу над русскими

Чешские хоккеисты 12 февраля одержали победу над российской командой со счетом 6:5 в дополнительное время. Американское посольство в Праге пошутило над российской командой, которая не может стартовать под своим флагом. На своем профиле в Facebook посольство опубликовало фотографию с подписью, в которой спрашивала, что такое ROC.

Российские спортсмены выступают под названием ROC (Олимпийский комитет России). Причина — неоднократные допинговые правонарушения, которые ранее совершали бывшие российские спортсмены. Кроме того, россияне не могут использовать никакие государственные символы — флаг или гимн.

Этим воспользовалось американское посольство в Праге, разместившее в социальных сетях фотографию радующегося чешского хоккеиста с подписью: «Даже маленькая страна может делать великие дела! Но что такое ROC? Мы не нашли флаг».

В том же духе чешских хоккеистов поздравил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. «Поздравляем сборную Чехии по хоккею с фантастической победой над безымянными спортсменами из России! Это была заслуженная победа, которая очень воодушевила и нас, украинцев. Мы также воспринимаем это как выражение поддержки и солидарности с Украиной в это непростое для нас время», — написал Перебийнис в Twitter.

В драматичном матче между чешскими хоккеистами и командой из России было забито 11 голов, пять из них — в серии пятиминутных буллитов в третьем периоде.

Источник: sport.cz

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