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Как во время холодной войны. Посол Украины поблагодарил чешских хоккеистов за победу над русскими

Как во время холодной войны. Посол Украины поблагодарил чешских хоккеистов за победу над русскими

420on.cz 456
Чешские хоккеисты 12 февраля одержали победу над российской командой со счетом 6:5 в дополнительное время. Американское посольство в Праге пошутило над российской командой, которая не может стартовать под своим флагом. На своем профиле в Facebook посольство опубликовало фотографию с подписью, в которой спрашивала, что такое ROC.
Как во время холодной войны. Посол Украины поблагодарил чешских хоккеистов за победу над русскими

Российские спортсмены выступают под названием ROC (Олимпийский комитет России). Причина — неоднократные допинговые правонарушения, которые ранее совершали бывшие российские спортсмены. Кроме того, россияне не могут использовать никакие государственные символы — флаг или гимн.

Этим воспользовалось американское посольство в Праге, разместившее в социальных сетях фотографию радующегося чешского хоккеиста с подписью: «Даже маленькая страна может делать великие дела! Но что такое ROC? Мы не нашли флаг».

В том же духе чешских хоккеистов поздравил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. «Поздравляем сборную Чехии по хоккею с фантастической победой над безымянными спортсменами из России! Это была заслуженная победа, которая очень воодушевила и нас, украинцев. Мы также воспринимаем это как выражение поддержки и солидарности с Украиной в это непростое для нас время», — написал Перебийнис в Twitter.

В драматичном матче между чешскими хоккеистами и командой из России было забито 11 голов, пять из них — в серии пятиминутных буллитов в третьем периоде.

Источник: sport.cz

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Темы
спорт хоккей Олимпиада Чехия Россия украинцы Украина США
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