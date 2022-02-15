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Минобороны РФ: военные возвращаются в пункты дислокации, но учения продолжаются

Минобороны РФ: военные возвращаются в пункты дислокации, но учения продолжаются

420on.cz 643
Россия объявила, что выводит часть войск обратно на базы от границы с Украиной, но обширные военные учения продолжаются. Украина приветствует это заявление. По мнению Великобритании, Москва должна вывести все войска с границы с Украиной, если хочет показать, что не планирует вторжения.
Минобороны РФ: военные возвращаются в пункты дислокации, но учения продолжаются

«Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие поставленные задачи, уже приступили к погрузке (военной техники) на вагоны и автомобили и сегодня отправятся в путь в свои воинские части. Отдельные подразделения будут передвигаться своим ходом в воинских колоннах», — заявил во вторник пресс-секретарь Минобороны Игорь Конашенков.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киеву и Западу удалось предотвратить эскалацию с российской стороны.

«Россия говорит, что не планирует вторжения, но если она хочет показать, что это серьезно, она должна вывести все войска», — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Российские военные продолжают учения на нескольких направлениях, сообщил Конашенков. В них принимают участие военнослужащие практически всех вооруженных сил, военно-воздушных и военно-морских сил. Совместные учения российской и белорусской армий в Беларуси должны завершиться 20 февраля. Около границы с Украиной Москва разместила около 130 000 военнослужащих, в том числе 30 000 в Беларуси.

По его словам, войска Восточного военного округа и ВДВ, участвующие в учении "Союзная решимость", во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции, сообщает Интерфакс.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в соседнюю страну.

В Москве в свою очередь заявляли, что у России в отношении Украины нет агрессивных планов.

14 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что российские военные проводят ряд учений, некоторые из них завершилась, другие близки к завершению.

Источник: ceskatelevize.cz

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