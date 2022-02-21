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Чехия готовит дальнейшую помощь Украине

Чехия готовит дальнейшую помощь Украине

420on.cz 748
Министерство иностранных дел предоставит Украине очередную гуманитарную помощь на сумму десять миллионов крон. Об этом заявил министр иностранных дел Ян Липавски на пресс-конференции после заседания кризисного штаба МИД.
Чехия готовит дальнейшую помощь Украине

По его словам, министерство создает две рабочие группы, одна занимается оценкой ситуации в Украине, другая — гуманитарной помощью и ее подготовкой. Вечером министерство предостерегло от любых поездок в Украину в обновленной рекомендации по путешествиям. Если чехи находятся в других областях Украины, им следует подумать о выезде из страны.

«Учитывая постоянно возрастающую вероятность военного конфликта, а значит, внезапного и существенного ухудшения ситуации с безопасностью в связи с нынешней крайней напряженностью между Россией и Украиной, МИД Чехии предостерегает от любых поездок в Украину», — следует из сообщения МИД. Министр призвал граждан Чехии как можно скорее покинуть Луганскую, Донецкую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области. «Если вы находитесь в других частях Украины, рассмотрите возможность выезда из страны», — добавили в ведомстве.

Министерство также призвало граждан, рассматривающих возможность выезда из Украины воздушным транспортом, сделать это без промедления, поскольку авиакомпании приостанавливают свои рейсы. Чехи, находящиеся в Украине, должны зарегистрироваться в системе путешествий «Дрозд».

Если они решат остаться в стране, ведомство призвало их быть предельно осторожными. Министерство иностранных дел Чехии предупреждает, что в случае военного конфликта у ведомства будут очень ограниченные возможности для оказания помощи и защиты чешским гражданам в Украине.

Липавский призвал граждан Чехии быть осторожными с дезинформацией о ситуации в Украине. «Мы являемся свидетелями того, что Российская Федерация производит много фальсифицированной информации, создавая сценарии, которые позволили бы ей как-то оправдать возможную агрессию России против Украины», — сказал он. Частью дезинформации он назвал, например, информацию этой недели о том, что Россия начала выводить часть своих войск от границы с Украиной. На самом деле, по его словам, количество солдат увеличилось — по имеющейся информации их количество приближается к 200 тысячам. 

Он сообщил, что Министерство иностранных дел готовит еще один проект гуманитарной помощи на сумму до десяти миллионов крон. «Это будет снова медицинская гуманитарная помощь. Мы ее уже дорабатываем. Когда все будет подписано и готово, мы сообщим об этом», — добавил он. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) заявил, что в случае ухудшения ситуации в Украине может последовать дополнительная гуманитарная помощь на сумму около 100 миллионов крон.

Источник: ceskenoviny.cz

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украинцы Украина События на Украине Чехия правительство Министерство иностранных дел война
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