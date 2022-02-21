21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава Кремля призвал Киев поступать ответственно и не допускать кровопролития.

При этом российский президент будет просить Федеральное Собрание России поддержать и впоследствии ратифицировать договоры, которые будут заключены с этими республиками.

«Мы просим тех, кто захватил власть в Киеве, действовать ответственно и не допустить кровопролития, иначе они будут нести ответственность», — заявил Путин.

Ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

По мнению наблюдателей, эти соглашения призваны дать России правовую основу для ввода войск на восток украинского Донбасса.

Выступление Путина длилось почти час без нескольких минут. Ситуацию в Украине он оценил очень широко. Он подчеркнул, что это не просто соседняя страна, а «неотъемлемая часть нашего духовного пространства». Он подчеркнул, что юго-восток нынешней Украины, где расположены территории, удерживаемые повстанцами, «ранее был частью России». «Украина создана в результате большевистской политики, автором и архитектором современной Украины является В. И. Ленин», — заявил глава Кремля.

Нынешнюю Украину он назвал американской колонией с марионеточным правительством, территорией, контролируемой НАТО, и «плацдармом», с которого Запад может нанести внезапный удар по России. Он также обвинил Киев в том, что он до сих пор отказывается выполнять Минские мирные соглашения и готовит новую военную операцию на Донбассе.

«Каждый день идут обстрелы, не прекращаются убийства мирных жителей. Этому нет конца. Но так называемый цивилизованный мир предпочитает не обращать внимания на все ужасы, творимые над четырьмя миллионами человек. Просто потому, что они не поддерживали агрессивный национализм и неонацизм. Как долго может продолжаться трагедия? Как долго это можно терпеть?» — сказал Путин.

По словам Путина, Россия сделала все, чтобы сохранить территориальную целостность Украины. Но в Киеве меняются только президенты и депутаты, а характер агрессивного режима не меняется, сказал он. Поэтому необходимо «немедленно признать независимость народных республик», заявил российский президент.

Европейские политики назвали подписанные соглашения «вопиющим» нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Они также заявили, что Евросоюз и его партнеры дадут общий ответ.

«Признание Путиным сепаратистских республик на востоке Украины — это попытка восстановить Советский Союз за счет свободных и суверенных стран. Цивилизованный мир никогда не должен мириться с этим! И не только Украина на шахматной доске Путина, мы тоже там», — написала министр обороны Чехии Яна Чернохова в Twitter.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала подтвердил, что Чехия выступает за независимую и свободную Украину. «Мы хорошо помним из нашей собственной истории, что подобные шаги против суверенных соседних государств никогда не приводят к миру», — написал Фиала в Twitter.

Глава чешской дипломатии Ян Липавски также назвал действия Путина явным нарушением международных соглашений.

«Одностороннее признание двух территорий, контролируемых пророссийскими боевиками, является грубым нарушением международного права, территориальной целостности Украины и нарушением Минских соглашений», — сказал он.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: