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Российское посольство в Чехии отвергло обвинения в подготовке Россией «агрессии против Украины»

Российское посольство в Чехии отвергло обвинения в подготовке Россией «агрессии против Украины»

420on.cz 554
Посольство России сняло с себя ответственность за эскалацию напряженности в связи с событиями на востоке Украины. По мнению посольства, вина лежит на Западе.
Российское посольство в Чехии отвергло обвинения в подготовке Россией «агрессии против Украины»
23 февраля посол России в Чехии Александр Змеевский был приглашен в МИД Чехии на беседу с заместителем Министра иностранных дел ЧР Мартином Смолеком. Чешская сторона выступила с рядом известных претензий Запада в адрес России в связи с признанием Москвой независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Посольство отвергло как необоснованные обвинения в подготовке Россией «агрессии против Украины» и слухи о вводе российских войск на украинскую территорию, говорится в сообщении Посольства России в Чехии.
 
Змеевский разъяснил все обстоятельства, которые вели к принятию российским руководством данного непростого решения, и передал чешской стороне материалы, свидетельствующие о нарушениях Киевом Минских соглашений, а также десятки фотографий жертв преступлений, совершенных украинскими военными и националистами в отношении мирных жителей ДНР и ЛНР. 
 
Змеевский напомнил о недавней поставке Чехией Украине более 4 тыс. артиллерийских снарядов для гаубиц. «Получая такую поддержку, киевские власти продолжали обстреливать гражданские объекты, убивать мирных граждан, совершать теракты, саботировать переговоры в рамках трехсторонней Контактной группы и «нормандского формата», фактически вышли из этих договоренностей», — говорится в сообщении Посольства России в Чехии.
 
Российская сторона предоставила международно-правовое обоснование признания независимости ДНР и ЛНР и опровергла утверждение чешской стороны о нарушении Россией в этой связи международных обязательств и основополагающих принципов международного права, которые «при их толковании и применении являются взаимосвязанными и каждый принцип должен рассматриваться в контексте всех других принципов» (в т.ч. равноправия и самоопределения народов).
 
Российская сторона порекомендовала чешским партнерам вместо того, чтобы угрожать новыми санкциями (на которые наша страна имеет полное право ответить) приложить усилия для того, чтобы вместе с другими «спонсорами» Киева укротить агрессивный запал украинской стороны, перевести ситуацию в плоскость политико-дипломатического урегулирования, указано в заявлении Посольства России в Чехии.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
украинцы Украина Чехия Россия посольство События на Украине
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