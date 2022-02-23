Российское посольство в Чехии отвергло обвинения в подготовке Россией «агрессии против Украины»

23 февраля посол России в Чехии Александр Змеевский был приглашен в МИД Чехии на беседу с заместителем Министра иностранных дел ЧР Мартином Смолеком. Чешская сторона выступила с рядом известных претензий Запада в адрес России в связи с признанием Москвой независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Посольство отвергло как необоснованные обвинения в подготовке Россией «агрессии против Украины» и слухи о вводе российских войск на украинскую территорию, говорится в сообщении Посольства России в Чехии.

Змеевский разъяснил все обстоятельства, которые вели к принятию российским руководством данного непростого решения, и передал чешской стороне материалы, свидетельствующие о нарушениях Киевом Минских соглашений, а также десятки фотографий жертв преступлений, совершенных украинскими военными и националистами в отношении мирных жителей ДНР и ЛНР.