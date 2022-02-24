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Чешские политики осудили вторжение России в Украину как акт агрессии

Чешские политики осудили вторжение России в Украину как акт агрессии

420on.cz 554
​Российское вторжение в Украину сегодня утром осудили премьер-министр Чехии Петр Фиала, а также чешские министры иностранных дел и обороны. Фиала назвал этот шаг неоправданным актом агрессии. Глава Минобороны Яна Чернохова считает, что Россия нарушила международное право. В 11:00 запланировано официальное обращение президента Милоша Земана в связи событиями в Украине.
Чешские политики осудили вторжение России в Украину как акт агрессии

Президент России Владимир Путин сегодня утром объявил, что дал разрешение на проведение спецоперации на Донбассе Украины, сообщили СМИ. Взрывы слышны в ряде городов Украины, в том числе в Киеве, сообщает украинское агентство УНИАН.

Российское вторжение в Украину — это совершенно неоправданный акт агрессии против независимого государства, который не может остаться без реакции со стороны Европейского союза и НАТО, написал премьер-министр Петр Фиала (ODS) в Twitter. Сегодня в 11:00 он созвал внеочередное заседание Госсовета безопасности, а вечером в Брюсселе примет участие во внеочередном заседании Совета Европы. 

В среду правительство Чехии обсуждало ситуацию в Украине. Фиала тогда заявил, что Чехия готова ко всем вариантам развития событий в Украине, включая волну беженцев или ограничение поставок сырья из России. По его словам, кабинет работает над тем, чтобы любое ухудшение ситуации как можно меньше отражалось на гражданах Чехии. Она координирует свои действия с партнерами по ЕС и НАТО, поддерживает Украину и отвергает агрессивную политику России.

Российское вторжение в Украину сегодня утром осудил министр иностранных дел Ян Липавски. По его словам, это варварский акт агрессии, решение Кремля нанести совершенно неспровоцированный удар неприемлемо и полностью противоречит международному праву, написал Липавски в Twitter. Министр внутренних дел Вит Ракушан также выразил поддержку Украине.

«Решительно осуждаю российское вторжение в Украину. Решение Кремля о совершенно неспровоцированном нападении неприемлемо и полностью противоречит международному праву. Вместе с союзниками мы ответим на этот варварский акт агрессии», — написал Липавски. 

Вице-премьер Мариан Юречка (KDU-ČSL) считает, что жесткие санкции против путинского режима теперь должны исходить от ЕС и союзников.

Источник: ceskenoviny.cz

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