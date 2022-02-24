Обращение президента Чехии в связи с военными действиями в Украине

Президент Чехии Милош Земан получил подробную информацию о российском военном вторжении в Украину. Сегодня в 11:00 он выступил с обращением к нации.

«Уважаемые сограждане, сегодня рано утром Российская Федерация напала на Украину. Это акт неспровоцированной агрессии, который необходимо осуждать. И не только на словах, но и на деле», — сказал президент.

«Мне нравится русская культура, я уважаю победу русского народа во Второй мировой войне, но это не значит, что я соглашусь на вторжение иностранной армии на территорию суверенного государства без объявления войны. Я подробно изучил сегодняшнее утреннее выступление президента Путина и отвечу одним предложением: этим актом Россия совершает преступление против мира», — добавил Земан.

«Несколько дней назад я сказал, что русские не сумасшедшие и что они не нападут на Украину, я признаю, что был неправ. Нерациональное решение руководства Российской Федерации нанесет значительный ущерб самому российскому государству. Я считаю, что пора прибегнуть к гораздо более жестким санкциям, чем планировалось изначально, и я имею в виду, в частности, санкции в отношении так называемой SWIFT, представляющей собой международную банковскую сеть, что означало бы исключение Российской Федерации из платежной системы», — сказал президент Чехии.

«Необходимо изолировать сумасшедшего и защищать от него не только словами, но и конкретными мерами. Я хотел бы призвать наших граждан успокоиться, хотел бы выразить свою полную поддержку Украине, ее руководству и ее народу», — подчеркнул Земан.

В пятницу Земан должен был принять участие в онлайн-саммите девяти членов НАТО из Центральной и Восточной Европы, так называемой группы B9, на котором должна была обсуждаться ситуация в Украине. В своем заявлении во вторник он заявил, что ввод российских войск на территорию сепаратистских Донецкой и Луганской народных республик на востоке Украины увеличил риск военного конфликта и снизил шансы на дипломатическое решение.

Земан не исключил, что ситуация может вылиться в локальный конфликт на границах самопровозглашенных республик Донбасса.

Источник: seznamzpravy.cz

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