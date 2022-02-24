Чехия приостанавливает работу консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге

По словам премьер-министра, правительство намерено ввести в отношении России максимально жесткие санкции. «Мы приостановим прием визовых заявлений граждан России, за исключением гуманитарной помощи», — сказал Фиала.
В то же время МИД пригласит для консультаций послов Чехии в России и Беларуси.
«Важно помогать людям, пострадавшим от российской агрессии и нуждающимся в гуманитарной помощи. Мы приняли решение усилить гуманитарную помощь Украине, мы выделим более 300 миллионов крон», — добавил Фиала.
По его словам, Чехия также готова к перебоям с поставками сырья, такого как нефть и природный газ. «Готовятся договоры с поставщиками из третьих стран, которые могли бы покрыть поставки из России», — заверил премьер.
«Ни в чьих интересах еще больше нагнетать ситуацию. Армия Чехии готова ко всем сценариям», — заявила глава Минобороны Яна Чернохова (ODS)и.
В ночь на четверг российская армия нанесла воздушные и наземные удары по Украине. В телеобращении президент России сообщил, что дал разрешение на проведение спецоперации на украинском Донбассе, очевидцы из ряда городов Украины сообщают о сильных взрывах и стрельбе.
Украинские пограничники заявили, что российские войска атаковали украинскую границу со стороны России, Белоруссии и аннексированного Крымского полуострова. Действия Москвы осудили западные политики, были обещаны жесткие санкции против Москвы.
Источник: novinky.cz
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