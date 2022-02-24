Чехия приостанавливает работу консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге

Чехия отзывает свое согласие на деятельность консульств России в Карловых Варах и Брно и приостанавливает работу консульств Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) после заседания Госсовета безопасности. Это реакция на военное вторжение России в Украину.

По словам премьер-министра, правительство намерено ввести в отношении России максимально жесткие санкции. «Мы приостановим прием визовых заявлений граждан России, за исключением гуманитарной помощи», — сказал Фиала.

В то же время МИД пригласит для консультаций послов Чехии в России и Беларуси.

«Важно помогать людям, пострадавшим от российской агрессии и нуждающимся в гуманитарной помощи. Мы приняли решение усилить гуманитарную помощь Украине, мы выделим более 300 миллионов крон», — добавил Фиала.

По его словам, Чехия также готова к перебоям с поставками сырья, такого как нефть и природный газ. «Готовятся договоры с поставщиками из третьих стран, которые могли бы покрыть поставки из России», — заверил премьер.

«Ни в чьих интересах еще больше нагнетать ситуацию. Армия Чехии готова ко всем сценариям», — заявила глава Минобороны Яна Чернохова (ODS)и.

В ночь на четверг российская армия нанесла воздушные и наземные удары по Украине. В телеобращении президент России сообщил, что дал разрешение на проведение спецоперации на украинском Донбассе, очевидцы из ряда городов Украины сообщают о сильных взрывах и стрельбе.

Украинские пограничники заявили, что российские войска атаковали украинскую границу со стороны России, Белоруссии и аннексированного Крымского полуострова. Действия Москвы осудили западные политики, были обещаны жесткие санкции против Москвы.

Источник: novinky.cz

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