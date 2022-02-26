Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.74
USD
21.95
RUB
0.26
UAH
0.73
Энциклопедия Карта Погода
04d 4 °C
ON-LINE: Война в Украине

ON-LINE: Война в Украине

420on.cz 1148
24 февраля 2022 года Россия начала внезапное, агрессивное и открытое военное наступление по всей территории Украины. Поводом для него была объявлена «защита жителей ДНР и ЛНР», однако военные действия ведутся на всей территории Украины и в ее крупных городах: Киеве, Львове, Харькове, Одессе и других. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последние сутки погибли 137 украинских военных, еще 316 получили ранения. Западные, в том числе чешские, политики резко осудили российское вторжение в Украину как неоправданный акт агрессии против независимого государства. Страны сейчас ЕС оказывают помощь Украине, включая поставки оружия и помощь беженцам.
ON-LINE: Война в Украине

Чехия отправляет в Украину оружие за 188 миллионов крон

Чехия отправит в Украину оружие стоимостью 188 миллионов крон. Правительство одобрило это решение 26 февраля. Это будут пулеметы, пистолеты и снайперские винтовки, сообщила министр обороны Яна Чернохова (ODS).

Помочь Украине решили в общей сложности 27 стран. Представители государств договорились об этом во время видеоконференции в пятницу вечером. Вооружение должно включать боеприпасы, противотанковые и зенитные ракеты, а также медикаменты.

Конференцию организовал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В число союзников входят США, страны Европы и НАТО, а также страны, не входящие в нее.

По информации британских СМИ, к ним присоединились и страны, которые ранее был против отправки оружия. Однако после эскалации военного конфликта они изменили свое решение.

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что оружие направляется в Украину.

Ранее Чехия одобрила передачу Украине артиллерийских боеприпасов, которые запросила Украина, но не забрала. Чешская сторона ждала, пока кто-то приедет за боеприпасами, остальные страны сами везут оружие в Украину.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
украинцы Украина Чехия война События на Украине Россия
Читайте
по теме 
Чехия отправляет в Украину оружие за 188 миллионов крон
26.02.2022 09:55 Общество
Чехия отправляет в Украину оружие за 188 миллионов крон
500
Чешские железные дороги отправили два гуманитарных поезда для беженцев из Украины
26.02.2022 09:44 Общество
Чешские железные дороги отправили два гуманитарных поезда для беженцев из Украины
431
Минобразования рекомендует школам не допускать самосуда из-за российской агрессии
25.02.2022 15:16 Общество
Минобразования рекомендует школам не допускать самосуда из-за российской агрессии
4219
Чешские компании объявили бойкот Sberbank CZ
25.02.2022 13:11 Экономика
Чешские компании объявили бойкот Sberbank CZ
5461
Последние новости:
26
февраля
Чехия отправляет в Украину оружие за 188 миллионов крон
26.02.2022 09:55 Общество
Чехия отправляет в Украину оружие за 188 миллионов крон
500
Чешские железные дороги отправили два гуманитарных поезда для беженцев из Украины
26.02.2022 09:44 Общество
Чешские железные дороги отправили два гуманитарных поезда для беженцев из Украины
431
25
февраля
Чехия закрыла чешские аэропорты для российских авиакомпаний
25.02.2022 16:13 Общество
Чехия закрыла чешские аэропорты для российских авиакомпаний
4179
Минобразования рекомендует школам не допускать самосуда из-за российской агрессии
25.02.2022 15:16 Общество
Минобразования рекомендует школам не допускать самосуда из-за российской агрессии
4219
Чешские компании объявили бойкот Sberbank CZ
25.02.2022 13:11 Экономика
Чешские компании объявили бойкот Sberbank CZ
5461
Картины Купки и Мухи стоимостью 2,5 миллиарда крон покажут в частной галерее
25.02.2022 11:38 Культура
Картины Купки и Мухи стоимостью 2,5 миллиарда крон покажут в частной галерее
743
Украинские рабочие уезжают из Чехии. Их призывают на военную службу
25.02.2022 10:19 Экономика
Украинские рабочие уезжают из Чехии. Их призывают на военную службу
22783
Минздрав Чехии отменил все меры, связанные с covid-19, для лиц, въезжающих в Чехию из Украины
25.02.2022 09:06 Общество
Минздрав Чехии отменил все меры, связанные с covid-19, для лиц, въезжающих в Чехию из Украины
1612
Мобильные операторы отменили плату за звонки между Чехией и Украиной
25.02.2022 08:31 Общество
Мобильные операторы отменили плату за звонки между Чехией и Украиной
3031
24
февраля
Как помочь Украине: куда отправить деньги или гуманитарную помощь
24.02.2022 20:37 Общество
Как помочь Украине: куда отправить деньги или гуманитарную помощь
4677


Мобильная версия