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Угрожает ли Чехии радиация после захвата Чернобыльской АЭС?

Угрожает ли Чехии радиация после захвата Чернобыльской АЭС?

anastasiia_kn 59
Чернобыльская АЭС, место крупнейшей ядерной катастрофы в истории, находится под контролем российских сил вторжения. Чем это реально грозит Чехии и тем, кто находится здесь?
Угрожает ли Чехии радиация после захвата Чернобыльской АЭС?

У Даны Драбовой, чешского физика и председателя Государственного управления ядерной безопасности Чехии, есть хорошие новости: если не подвергаться воздействию текущих показателей вокруг электростанции долго, то опасности нет.

В Твиттере Драбова упоминает: «Локальные повышения радиации в Чернобыльской зоне могут происходить из-за перемещения военной техники».

Драбова предоставила также карту, где можно отслеживать просматривать текущее измерение радиации по всей Европе.

Зафиксирован рост излучения

Непосредственно в районе бывшей Чернобыльской АЭС расположены датчики. В ночь на 25 февраля некоторые из них зафиксировали значительный, примерно тринадцатикратный рост, значений, после оккупации российскими войсками.

Значения радиации, измеренные в Чернобыле (данные на 25 февраля 2022 г.)

Значение измеренного излучения 10,2 микрозиверта в час (мкЗв/ч) превышает нормальные, но не представляет непосредственной опасности для человека, даже если он находится непосредственно в этой зоне. Рекомендация — не стоит там задерживаться.

Для сравнения, рентген зубов соответствует однократной дозе около пяти микрозивертов.

24 февраля в непосредственной близости от бывшей атомной электростанции датчики зафиксировали еще более высокий уровень радиации. По сравнению с нормальными значениями это двадцатикратное увеличение.

Поскольку датчик прислал последние данные 24 февраля, из одного этого измерения сделать однозначные выводы невозможно. Однако аналогичное увеличение наблюдалось во всех четырех датчиках в этом районе. 

Профессор Клэр Коркхилл из Университета Шеффилда на основании этих неполных данных предполагает, что это вызвано поднятием пыли: «Скорее всего, причиной послужило активное передвижение людей или транспортных средств. Это подтверждает тот факт, что радиоактивность в других районах вообще не увеличилась».

По данным Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, повышенный уровень радиации, измеренный на месте, вероятно, является результатом проезда тяжелой военной техники:

«Как сообщалось ранее, превышены контрольные уровни мощности дозы гамма-излучения в Зоне отчуждения. Специалисты Экоцентра связывают это с нарушением верхнего слоя почвы от движения через Зону отчуждения большого количества тяжелой военной техники и увеличением загрязнения воздуха. Состояние объектов Чернобыльской АЭС и других объектов не изменилось».

Чехии не стоит опасаться

По словам Даны Драбовой радиоактивная пыль из Чернобыля не может каким-то образом представлять опасность для Чехии. 

Подчеркнуто, что Государственное управление по ядерной безопасности и другие учреждения следят за уровнем радиации по всей Европе. О любом повышении уровня радиации люди узнают оттуда. 

Поступила рекомендация в первую очередь отслеживать эти официальные источники, а также относиться с осторожностью к другим неофициальным источникам — есть риск дезинформации.

Источник: seznamzpravy.cz

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