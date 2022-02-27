Посольство Украины в Праге собирает гуманитарную помощь. Что нести и куда

Посольство предупреждает, что в нижеуказанные пункты сбора помощи стоит приносить строго только то, что приведено ниже в тексте.
Если хотите оказать остальную гуманитарную помощь — например, принести спальники, одеяла, гигиенические средства, то их принимают только по адресу:
K Vodojemu 140, Chřášťany.
Что принимают в других пунктах
• Шлемы
• Бронежилеты
• Тактические перчатки и очки
• Любые элементы экипировки
• Тактические рюкзаки
Медицинские средства:
• Переносные кислородные баллоны
• Комплекты для катетеризации центральной вены
• Набор для внутрикостного доступа
• Наборы для люмбальной пункции
• Трахеостомический набор
• Набор для интубации трахеи
• Набор для дренирования плевральной полости
• Иммобилизационные шины разных типов и размеров
• Шприцы с иглами (разного объема)
• Катетеры для периферических вен (различных размеров)
• Система для переливания инфузионных растворов
• Нестерильные бинты (разных размеров)
• Бинты эластичные фиксирующие (различные размеры)
• Материал стерильный для противоожоговых мер
• Материал стерильный для обработки ран
• Противоожоговые гидрогелевые повязки разных размеров
• Средства наружной фиксации
А также индивидуальные медицинские аптечки (наборы) с таким содержанием:
1. Бинт марлевый стерильный 14см х 7м
2. Пакет перевязочный (ППИ)
3. Лейкопластырь 3см х 500см
4. Средство для остановки кровотечения химическое.
5. Перчатки медицинские для осмотра
6. Средство для остановки кровотечения механическое резиновое (жгут)
7. Средство для разрезания одежды и обуви (ножницы тупоконечные)
8. Маркер для нанесения информации (черный)
9. Назофарингенальный воздуховод №28
10. Сумка-укладка медицинская (чехол аптечки)
Подготовьте список содержимого на украинском языке
Просьба приносить все вместе со списком на украинском языке — в списке напишите, что именно и в каком количестве вы принесли.
Сбор пищи и продуктов питания на данный момент посольство не осуществляет.
Куда приносить
г. Прага, ул. Vocelova 3, Praha 2, Дом нацменьшинств
Координатор Глушко Оксана
+420 777 686 240
Ежедневно с 10.00-19.00
г. Пардубице, Kostel Panny Marie Sedmibolestné, Bílé Předměstí, перекресток улиц Štrossova и Dašická, 53003
Координатор Марьян Курило
+420 777 904 901
Ежедневно
г. Либерец, Украинская Греко-католическая церковь, Malé náměstí 2
Координатор Иван
+420 603 321 578
г. Брно. Hybešova 25
+420720621473
Ниже приводим информацию на украинском языке от Посольства Украины в Праге: