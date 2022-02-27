Посольство Украины в Праге собирает гуманитарную помощь. Что нести и куда

Полный перечень медицинских средств и элементы экипировки — просят приносить строго по списку, сбор продуктов питания пока не осуществляется.

Посольство предупреждает, что в нижеуказанные пункты сбора помощи стоит приносить строго только то, что приведено ниже в тексте.

Если хотите оказать остальную гуманитарную помощь — например, принести спальники, одеяла, гигиенические средства, то их принимают только по адресу:

K Vodojemu 140, Chřášťany.

Что принимают в других пунктах

• Шлемы

• Бронежилеты

• Тактические перчатки и очки

• Любые элементы экипировки

• Тактические рюкзаки

Медицинские средства:

• Переносные кислородные баллоны

• Комплекты для катетеризации центральной вены

• Набор для внутрикостного доступа

• Наборы для люмбальной пункции

• Трахеостомический набор

• Набор для интубации трахеи

• Набор для дренирования плевральной полости

• Иммобилизационные шины разных типов и размеров

• Шприцы с иглами (разного объема)

• Катетеры для периферических вен (различных размеров)

• Система для переливания инфузионных растворов

• Нестерильные бинты (разных размеров)

• Бинты эластичные фиксирующие (различные размеры)

• Материал стерильный для противоожоговых мер

• Материал стерильный для обработки ран

• Противоожоговые гидрогелевые повязки разных размеров

• Средства наружной фиксации

А также индивидуальные медицинские аптечки (наборы) с таким содержанием:

1. Бинт марлевый стерильный 14см х 7м

2. Пакет перевязочный (ППИ)

3. Лейкопластырь 3см х 500см

4. Средство для остановки кровотечения химическое.

5. Перчатки медицинские для осмотра

6. Средство для остановки кровотечения механическое резиновое (жгут)

7. Средство для разрезания одежды и обуви (ножницы тупоконечные)

8. Маркер для нанесения информации (черный)

9. Назофарингенальный воздуховод №28

10. Сумка-укладка медицинская (чехол аптечки)

Подготовьте список содержимого на украинском языке

Просьба приносить все вместе со списком на украинском языке — в списке напишите, что именно и в каком количестве вы принесли.

Сбор пищи и продуктов питания на данный момент посольство не осуществляет.

Куда приносить

г. Прага, ул. Vocelova 3, Praha 2, Дом нацменьшинств

Координатор Глушко Оксана

+420 777 686 240

Ежедневно с 10.00-19.00

г. Пардубице, Kostel Panny Marie Sedmibolestné, Bílé Předměstí, перекресток улиц Štrossova и Dašická, 53003

Координатор Марьян Курило

+420 777 904 901

Ежедневно

г. Либерец, Украинская Греко-католическая церковь, Malé náměstí 2

Координатор Иван

+420 603 321 578

г. Брно. Hybešova 25

+420720621473

Ниже приводим информацию на украинском языке от Посольства Украины в Праге: