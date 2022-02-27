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Собирают контакты водителей в Чехии, готовых отправиться на границу. Как присоединиться к ним

Собирают контакты водителей в Чехии, готовых отправиться на границу. Как присоединиться к ним

anastasiia_kn 878
Уже более 1600 водителей ждут звонка или сообщения от беженцев, чтобы немедленно выехать. Если у вас есть машина и вы тоже готовы помочь — читайте подробности, как внести свои данные.
Собирают контакты водителей в Чехии, готовых отправиться на границу. Как присоединиться к ним

Водители из Чехии отправляются на границу с Украиной за конкретными людьми и отвезят их в заранее оговоренное место, где они будут размещены. 

Что нужно сделать водителю, который хочет присоединиться к помощи

1. Заполните гугл-форму. В ней укажите контактные данные, кол-во мест в машине, когда сможете выехать, на какую границу направляетесь и есть ли у вас детское кресло. Внимание! Учтите, что ваши контакты появятся в открытом доступе. Из этого вытекает, что безопасность данных не гарантирована.

2. Ваши данные будут занесены в таблицу.

3. После заполнения формы с вами свяжутся нужные люди или координатор. 

4. Если кто-то из Украины взял данные из таблицы, позвонил вам напрямую и вы готовы его забрать — напишите сообщение на +420739966157. Не звоните, отправляйте только смс или сообщения на WhatsApp.

Предпринимаются попытки одновременно организовать для людей жилье. Это временная помощь, пока некоммерческие организации и государство не организуют действия в этом направлении.

Если вам нужна помощь по перевозке

1. Изучите таблицу с данными водителей.

2. Слева желтым выделена графа «СТАН». Если написано OBZAZENO/FULL, то этот водитель занят. Остальных водителей контактировать можно.

 

Актуальная информация на 12:50 27 февраля

Сейчас на границе больше людей, которые предлагают транспорт, чем беженцев, которых нужно забрать. В добровольцы записалось уже более 1600 человек. Поэтому рекомендуют пока никуда не ехать сами, а дождаться звонка/смс/письма конкретного человека или координатора.

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Темы
Украина украинцы беженцы Чехия
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