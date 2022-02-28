Как помочь с жильем беженцам из Украины в Чехии. — Jak pomoci s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny v České republice? — Як допомогти з житлом біженцям з України в Чехії?

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Чтобы оперативно организовать проживание для украинцев волонтеры организовали сайт «Прихисток». Разместить можно жилье как по Украине, так и за границей, в частности, в Чехии.
Как предоставить жилье в Чехии
Если в Чехии у вас есть помещение, в котором вы готовы приютить людей:
1. Жмите на зеленую кнопку «Надати житло» (Предоставить жилье).
2. Выберите «Інша країна» (Другая страна).
3. Нажмите на «Оберіть країну» (Выбрать страну) и укажите Сzech Republic.
4. Оставьте номер телефона и адрес. Укажите количество мест и поставьте галочки напротив тех, кого готовы разместить:
— Будь-кого — Всех
— Сім’ї з дітьми (чоловік, дружина, діти) — Семьи с детьми (муж, жена, дети)
— Сім’ї без дітей (подружжя, пари) — Семьи без детей (пары)
— Жінки — Женщины
— Діти — Дети
— Люди похилого віку — Пожилые люди
— Чоловіки — Мужчины
— Тварини (коти, собаки) — Животные (коты, собаки)
5. Опишите условия: Дом? Квартира? Помещение? Когда готовы предоставить жилье? На какой срок? Какие условия в доме?
Размещая объявления на этом сайте, вы соглашаетесь с ключевым условием — жилье предоставляется бесплатно или эквивалентно стоимости коммунальных услуг.
После публикации на сайте в разделе «Найти жилье» ваши данные появятся в отрытом доступе, что значит — можно будет посмотреть расположение жилья на карте, а также позвонить вам.
Внимание! Помните о мерах безопасности:
Прежде чем давать беженцам адрес своего проживания и заселять их, обязательно проверьте документы каждого лица, которому помогаете.
С осторожностью селите к себе группы более 1-й семьи, особенно если это люди с разными фамилиями.
Рекомендуем попросить ваших гостей рассказать немного о тех, кто едет с ними. Кто они, чем занимаются и т.д.
Служба поддержки:
0 800 332 238
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INFO V ČESTINĚ
Chcete-li rychle zorganizovat ubytování pro Ukrajince, dobrovolníci zorganizovali stránku "Útulek". Bydlení je možné umístit i v zahraničí, zejména v České republice.
Jak zajistit bydlení v ČR
Pokud máte v České republice prostor, kde jste připraveni ubytovat lidi:
1. Na stránce "Útulek" klikněte na zelené tlačítko “Надати житло” (zajistit bydlení).
2. Vyberte “Інша країна” (jiná země).
3. Klikněte na „Оберіть країну” (vybrat zemi) a zadejte Česká republika.
4. Zanechte telefonní číslo (Контактний телефон), město a adresu (Вкажіть населений пункт, Вулиця). Zadejte počet míst (Кількість осіб, яку ви готові розмістии) a zaškrtněte políčka vedle těch, která jste připraveni umístit:
— Будь-кого - Všichni
— Сім’ї з дітьми (чоловік, дружина, діти) - Rodiny s dětmi (manžel, manželka, děti)
— Сім’ї без дітей (подружжя, пари) - Bezdětné rodiny (páry)
— Жінки - Ženy
— Діти - Děti
— Люди похилого віку - Starší lidé
— Чоловіки - Muži
— Тварини (коти, собаки) - Zvířata (kočky, psi)
5. Popište podmínky: Je to dům? Byt? Pokoj? Kdy jste připraveni zajistit bydlení? Na jak dlouho? Jaké jsou podmínky v domě?
Umístěním inzerátů na tuto stránku souhlasíte s klíčovou podmínkou - bydlení je poskytováno zdarma nebo ekvivalentní ceně poplatku za energie, vodu apd.
Po zveřejnění na webu pak v sekci "Najít bydlení" se vaše údaje objeví ve veřejné doméně, což znamená - lidí můžou vidět polohu bydlení na mapě a také vám zavolat.
Víc info: prykhystok.in.ua
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ІНФО УКРАЇНСЬКОЮ
Щоб оперативно організувати проживання для українців, волонтери організували сайт «Прихисток». Розмістити можна житло як по Україні, так і за кордоном, зокрема у Чехії.
Як надати житло в Чехії
Якщо у Чехії у вас є приміщення, в якому ви готові дати притулок людям:
1. Натисніть на зелену кнопку «Надати житло».
2. Виберіть «Інша країна».
3. Натисніть кнопку «Оберіть країну» та вкажіть Сzech Republic.
4. Залиште номер телефону та адресу. Вкажіть кількість місць і поставте галочки напроти тих, кого готові розмістити:
— Будь-кого
— Сім'ї з дітьми (чоловік, дружина, діти)
— Сім'ї без дітей (подружжя, парі)
— Жінки
— Діти
— Люди похилого віку
— Чоловіки - Чоловіки
— Тварини (коти, собаки)
5. Опишіть умови: Будинок? Квартира? Помешкання? Коли готові надати житло? На який термін? Які умови у домі?
Розміщуючи оголошення на цьому сайті, ви погоджуєтесь з ключовою умовою — житло надається безкоштовно або еквівалентно вартості комунальних послуг.
Після публікації на сайті в розділі «Знайти житло» ваші дані з'являться у відкритому доступі, що означає – можна буде переглянути розташування житла на карті, а також зателефонувати вам.
Увага! Пам'ятайте про заходи безпеки:
Перш ніж надавати біженцям адресу свого проживання та заселяти, обов'язково перевірте документи кожної особи, якій допомагаєте.
З обережністю селіть до себе групи, де понад 1 родина, особливо якщо це люди з різними прізвищами.
Рекомендуємо попросити ваших гостей трохи розповісти про тих, хто їде з ними. Хто вони чим займаються і т.д.
Служба підтримки:
0 800 332 238
Джерело: prykhystok.in.ua