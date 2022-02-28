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Где отслеживать ситуацию в Украине из Чехии. Список Телеграм-каналов

Где отслеживать ситуацию в Украине из Чехии. Список Телеграм-каналов

anastasiia_kn 650
Публикуем перечень известных нам Телеграм-каналов, которые освещают события на Украине на русском, украинском, английских языках.
Где отслеживать ситуацию в Украине из Чехии. Список Телеграм-каналов

Редакция 420on.cz не несет ответственность за достоверность информации на перечисленных Телеграм-каналах. Относитесь внимательно, проверяйте информацию и анализируйте самостоятельно. 

Данный перечень носит рекомендательный характер, чтобы вы могли отслеживать ситуацию всесторонне.

 

На русском языке:

 

Медуза — LIVE — Принадлежит изданию «Медуза».

 

Настоящее Время — Официальный телеграм телеканала "Настоящее Время". 


 

Неофициальные источники на русском языке:

 

Perepichka News

 

NR

 

Украина 24/7 Новости Война Україна



 

Каналы на украинском языке:

 

Укрзалізниця — Официальный канал Укрзалізниці, на котором публикуют информацию о работе компании в чрезвычайном режиме.

 

КМДА – офіційний канал — Официальный канал киевской администрации.



 

На английском языке:

 

Ukraine NOW [English]

 

Ютуб-канал на русском:

 

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Темы
Украина Россия События на Украине война
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