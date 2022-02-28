Где отслеживать ситуацию в Украине из Чехии. Список Телеграм-каналов

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На русском языке:
Медуза — LIVE — Принадлежит изданию «Медуза».
Настоящее Время — Официальный телеграм телеканала "Настоящее Время".
Неофициальные источники на русском языке:
Украина 24/7 Новости Война Україна
Каналы на украинском языке:
Укрзалізниця — Официальный канал Укрзалізниці, на котором публикуют информацию о работе компании в чрезвычайном режиме.
КМДА – офіційний канал — Официальный канал киевской администрации.
На английском языке:
Ютуб-канал на русском:
Скажи россиянам правду — Публикуют обращения украинских и российских звезд и публичных лиц.