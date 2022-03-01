Из Украины в Чехию направится эвакуационный поезд 1 марта

Днем 1 марта состоится эвакуационный рейс в Чехию с вокзала из города Чоп в Ужгородском районе Закарпатской области Украины. Он будет останавливаться по территории Словакии и Чехии.
Ориентировочно отправка 16:40, однако таможенный контроль следует пройти до 15:30.
Посадка на поезд осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.
Приоритет посадки женщинам и детям.
Проезд бесплатный.
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УКРАЇНСЬКОЮ
1 березня відбудеться евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп до Чехії. Він робитиме зупинки по території Словаччини та Чехії.
Орієнтовно відправлення 16:40, однак митний контроль слід пройти до 15:30.
Посадка на поїзд здійснюється за наявності паспорта громадянина України або ж закордонного паспорта.
Пріоритет надається жінкам та дітям.
Проїзд безкоштовний.
Источник: Фейсбук Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia