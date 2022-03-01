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Из Украины в Чехию направится эвакуационный поезд 1 марта

Из Украины в Чехию направится эвакуационный поезд 1 марта

anastasiia_kn 133
Рейс отправится с вокзала города Чоп — таможенный контроль нужно пройти уже до 15:30.
Из Украины в Чехию направится эвакуационный поезд 1 марта

Днем 1 марта состоится эвакуационный рейс в Чехию с вокзала из города Чоп в Ужгородском районе Закарпатской области Украины. Он будет останавливаться по территории Словакии и Чехии.

 

Ориентировочно отправка 16:40, однако таможенный контроль следует пройти до 15:30.

 

Посадка на поезд осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.

 

Приоритет посадки женщинам и детям.

Проезд бесплатный.

 

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УКРАЇНСЬКОЮ

1 березня відбудеться евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп до Чехії. Він робитиме зупинки по території Словаччини та Чехії.

Орієнтовно відправлення 16:40, однак митний контроль слід пройти до 15:30.

Посадка на поїзд здійснюється за наявності паспорта громадянина України або ж закордонного паспорта.

Пріоритет надається жінкам та дітям.

Проїзд безкоштовний.

 

Источник: Фейсбук Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia

 

 

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Темы
Украина поезда война
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