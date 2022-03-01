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UPS и FedEx не доставят посылки из Чехии в Украину, Россию и Беларусь

UPS и FedEx не доставят посылки из Чехии в Украину, Россию и Беларусь

anastasiia_kn 407
В связи с ситуацией в Украине приостановлены все услуги международной доставки в/из Украины, России, Беларуси.
UPS и FedEx не доставят посылки из Чехии в Украину, Россию и Беларусь

На официальных сайтах международные службы доставки UPS и FedEx объявили, что временно ограничивают работу сервисов. Это значит, что перестанут приходить посылки в Украину, Россию и Беларусь — из Чехии в том числе.

 

Дословно с официального сайта UPS:

 

«Перебои в обслуживании из-за ситуации в Украине.

В связи с ситуацией в Украине приостановлены все услуги международной доставки в/из Украины, России, Беларуси. Посылки в пути, которые не могут быть доставлены, будут возвращены отправителю бесплатно, если это возможно. Мы сосредоточились на том, чтобы обезопасить своих сотрудников, обеспечить непрерывное обслуживание и минимизировать перебои доставки для наших клиентов. UPS продолжает внимательно следить за ситуацией и возобновит работу, как только это станет практически целесообразным и безопасным.»

 

UPS также заявляют, что данный случай не покрывается гарантией обслуживания.

Рекомендуют отслеживать статус посылки.

 

FedEx же опубликовал следующее:

 

«В связи с текущими обстоятельствами услуги FedEx и TNT будут приостановлены в Украине и за ее пределами до дальнейшего уведомления. Посылки, которые уже находятся в пути, будут временно задержаны».

 

Пока неясно, продолжают ли обе фирмы использовать воздушное пространство России в рамках работы. Ни одна из них это не прокомментировала.



Узнать подробнее: ups.com, fedex.com, reuters.com

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Темы
Украина Россия Европа США Чехия война
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