Как дальше действовать беженцам Украины в Чехии. Пошаговые действия

Подробно о том, как сейчас следует действовать, как получить или продлить тип пребывания.

В МВД Чехии опубликовали шаги, как действовать дальше, если гражданин Украины только прибыл в Чехию или хочет продлить проживание тут.

►Вся информация есть на украинском. Дополнительную информацию можно получить в Интеграционном центре. Инфолиния: +420 974 801 802

►Важно! Информация может меняться. В статье рассказываем о том, как действовать к 1 марта 2022 года. Все проверяйте и уточняйте на официальном сайте.

Для тех украинцев, кто только прибыл в Чехию из Украины

Если в Чехии есть родственники или знакомые можно приехать в Чехию по безвизовому режиму. Впоследствии можно ходатайствовать о специальной долгосрочной визе в Министерстве внутренних дел.

Если никого нет в Чехии и нет средств на проживание — звоните на инфолинию Министерства внутренних дел: +420 974 801 802

Можно прийти в Гуманитарный регистрационный центр Вышни Лготы. Адрес: Vyšní Lhoty 234, 739 51

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Для граждан Украины, у кого есть какой-либо тип пребывания в Чехии. Если заканчивается:

— Длительное пребывание. Можно оформить продление длительного пребывания стандартным способом.

— Краткосрочная виза. В ближайшие 14 дней истекает срок действия вашего пребывания или визы, которую нельзя продлить, но выехать также невозможно? Приходите в отделение ОАМП, где вам будет выдана специальная долгосрочная виза.

— Безвизовый въезд. Если вы приезжаете в Чехию по безвизовому режиму, вы можете сразу получить специальную долгосрочную визу в OAMP. Нужен биометрический паспорт.

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Для тех, кто ожидает приезд близких или родственников

Приехать и остаться в Чехии на срок до 90 дней можно без визы, но только на основании действующего биометрического паспорта.

Ответы МИД на вопросы о пребывании в стране

►У вас действующий долгосрочный вид на жительство в Чехии, который можно продлить?

Если нужно продление, то следуйте обычной процедуре.

►У вас есть действующий вид на жительство в Чехии, который нельзя продлить и срок действия истекает в ближайшее время?

Если срок действия вашего вида на жительство (шенгенская виза/сезонная виза/специальная рабочая виза) истекает менее, чем через 14 дней, и вы не можете вернуться в Украину из-за конфликта, вы должны прийти в Департамент миграционной политики и международной охраны (OAMP)

Из-за текущего конфликта можно подать заявление на получение особого типа долгосрочной визы. Если у вас есть действующее разрешение на работу, вы можете продолжать работать. В противном случае необходимо получить разрешение.

Более подробную информацию о часах работы можно найти здесь.

►Я недавно приехал/а в Чехию, у меня здесь есть условия (семья, знакомые, проживание и питание за счет волонтеров и некоммерческих организаций), что мне нужно оформить?

Вы можете находиться в Чехии в течение 90 лет в рамках безвизового режима. Если вы размещаетесь в личном жилье, необходимо зарегистрироваться в полиции Чешской Республики. В остальных случаях регистрация осуществляется арендодателем.

►Если вы готовы начать работать, можно подать заявление на получение специального типа долгосрочной визы, которая оформляется в отделении OAMP. После этого можно найти работу и получить разрешение на трудоустройство.

►Я недавно приехал в Чешскую Республику — у меня здесь нет никаких условий, мне негде остановиться, и мне нужна помощь. Что я мне делать?

Позвоните по телефону: +420974801802. Можно прийти в Регистрационный гуманитарный центр Vyšní Lhoty 234, 739 51.

►Нужно ли иметь медицинскую страховку?

Да. Для пребывания в Чехии необходимо иметь медицинскую страховку. Если вы работаете, вы официально застрахованы государственным медицинским страхованием. Если вы не работаете в Чешской Республике, у вас должна быть собственная страховка.

Если вам предоставляется специальная долгосрочная виза, вы автоматически получаете государственную медицинскую страховку. Более подробную информацию о медицинском страховании и предоставлении медицинских услуг можно найти на веб-сайте Министерства здравоохранения.

►У вас есть члены семьи или близкие в Украине, которым необходимо приехать в Чешскую Республику к вам?

Граждане Украины имеют возможность прибывать в Чехию без визы, но только на основании действующего биометрического паспорта, на срок не более 90 дней в любой 180-дневный период. Важно оформить туристическую медицинскую страховку на время безвизового пребывания (также можно оформить онлайн).

Обязанностью каждого иностранца, прибывающего в Чешскую Республику, является регистрация в Полиции Чешской Республики, исключение — когда регистрирует арендодатель. Мы рекомендуем вам убедиться, что арендодатель действительно сделал это.

►Я подал заявление на получение вида на жительство в посольстве, что мне делать?

Как только решение по вашей процедуре будет принято, посетите отделение OAMP и заберите решение по вашему делу.

►Если вы подали заявление на получение долгосрочной визы, эту визу можно будет получить в указанном посольстве, которое будет доступно на момент закрытия посольств в Украине. Дополнительную информацию можно найти на сайте посольства.

►Если нет биометрического паспорта или исчерпан безвиз или есть дети, у которых нет паспорта?

Мы не можем гарантировать, что можно будет пересечь внешнюю границу ЕС. Необходимо взять с собой все имеющиеся документы, удостоверяющие их личность.

►Должны ли украинцы, направляющиеся в Чехию, показывать сертификат о прививке от ковид-19 при пересечении границы или проходить ПЦР или тест на антиген?

В случае въезда в Чехию эпидемиологические меры для граждан Украины были отменены специальной мерой, выданной 24 февраля 2022 года.

►Украинец, прибывший в Чехию по биометрическому паспорту, не может легально работать в Чехии. Как он может получить разрешение на работу?

Он прибывает на отделение OAMP в рабочие часы и подает заявление на получение специальной долгосрочной визы. Затем необходимо все согласовать с работодателем и получить разрешение на трудоустройство.

►Обращаются ли прибывающие украинцы за убежищем?

В этой ситуации введение процедуры предоставления убежища не является оптимальным решением. Быстрее и эффективнее подать заявление на получение специальной долгосрочной визы, которая будет оформляться в режиме ожидания, кроме того, есть возможность подать заявление на получение разрешения на работу и работать сразу. Однако каждый иностранец имеет право ходатайствовать о предоставлении убежища (информация о порядке предоставления международной защиты, ходатайство о международной защите).

►Если заявление на вид на жительство было подано в посольстве в Украине и паспорт был передан в МИД, где можно забрать паспорт?

Обращайтесь в МИД.

►Когда гражданин Украины получает приказ о призыве, будет ли отменена его рабочая карта т.е. иностранец не выполнят цель пребывания в стране?

Нет, не будет. Если вид на жительство еще будет действителен, то вернуться можно.

►Я приезжаю в Чехию с домашним животным. Что необходимо сделать?

Государственная ветеринарная администрация, в связи с исключительным положением в Украине по въезду собак, кошек и других домашних животных, которые сопровождают своих владельцев/иных беглых из Украины лиц, упростила условия въезда. Все можно оформить в Чехии. Подробнее здесь.

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Источник: mvcr.cz