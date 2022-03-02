4 марта в Чехии будет введено чрезвычайное положение

Правительство Чехии одобрило введение чрезвычайного положения в стране, которое начнет действовать с пятницы, 4 марта. Об этом в среду после заседания правительства заявил глава кабинета министров Петр Фиала (ODS). Правительство пошло на этот шаг в связи с вторжением России в Украину.

«Чрезвычайное положение вводится чисто по техническим причинам, чтобы мы могли справиться с наплывом беженцев. Это никак не повлияет на граждан Чехии», — сказал премьер.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан уже говорил о возможном введении чрезвычайного положения. После заседания правительства он сказал, что этот шаг поможет правительству справиться с волной беженцев, которые направляются в Чехию из Украины.

В то же время он упомянул, что все нервничают по поводу объявления статуса. «Мы не вводим запрет на перемещение из района в район или закрытие магазинов. Ничего подобного нас сейчас не ждет», — подчеркнул он, намекая на объявление чрезвычайного положения в стране из-за эпидемии коронавируса.

Источник: novinky.cz