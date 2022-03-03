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В Чехии теперь будут отмечать День ухода советских войск

В Чехии теперь будут отмечать День ухода советских войск

420on.cz 51
​Депутаты чешского парламента 2 марта одобрили поправку Сената к закону о государственных праздниках, которая увеличивает количество выходных дней. С 2022 года в Чехии будут отмечать 25 июня День ухода оккупационных войск, а 27 мая — День национального неповиновения.
В Чехии теперь будут отмечать День ухода советских войск

Теперь предложение снова поступит в Сенат, а затем на подпись президенту Милошу Земану.

Памятный день 25 июня относится к годовщине подписания протокола о выводе оккупационных советских войск с территории Чехословакии в 1991 году. По словам спикера Палаты депутатов Маркеты Пекаровой Адамовой (TOP 09), объявление 25 июня государственным праздником в эти дни символично.

«Пока в стране есть войска другого государства, о полной свободе говорить нельзя. Мы редко вспоминаем об этом. Я очень рада, что в этом году мы будем отмечать этот день, что он будет вписан в число важных дней нашей истории», — сказала Пекарова.

С предложением выступил сенатор от KDU-ČSL Людек Кантор, и за него проголосовали 159 из 162 присутствующих депутатов.

«Я думаю, что оба важных дня в контексте прошедшей недели становятся трагичными. Всем нам совершенно ясно, что ввод иностранных войск, оккупация означает потерю свободы. Мы знаем из нашей собственной истории, как далеко могут зайти российские танки», — сказал Марек Выборны, глава народного депутата, после принятия поправки, имея в виду нынешнее вторжение России в Украину.

Источник: novinky.cz

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Темы
праздники правительство Сенат ЧР Чехия
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