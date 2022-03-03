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Запущены новые поезда RegioJet из Украины в Прагу

Запущены новые поезда RegioJet из Украины в Прагу

anastasiia_kn 438
В одном направлении поезда везут гуманитарную помощь, а на обратном вывозят людей через г. Пшемысль.
Запущены новые поезда RegioJet из Украины в Прагу

RegioJet ответили на обращение города Киева и руководства ПАО «Укрзалізниця». В сотрудничестве с организациями «Človek v tísni», «ČD Cargo» и «Rail Cargo Group» запускают ежедневное гуманитарное железнодорожное сообщение между Украиной и Прагой. Железнодорожное сообщение будет происходить ежедневно в каждом направлении с подвижным составом из 20 вагонов — перевозят людей и гумпомощь.

 

Железнодорожные сообщения отправляеются в сотрудничество с Укрзализныцей из Киева во Львов, а затем, как ночной поезд из Пшемылся в Прагу с остановками в Остраве, Оломоуке и Пардубице.

 

Подвижный состав будет состоять из спальных вагонов со вместимостью до 400 посадочных мест и достаточным количеством места для багажа. 

 

В спальных вагонах RegioJet будут подаваться еда и напитки бесплатно. 

В противоположном направлении RegioJet будет перевозить материальную помощь в сотрудничестве с организацией «Človek v tísni». Если вы хотите помочь финансово, вы можете сделать это на этой странице.

 

Проезд бесплатно.



Источник: RegioJet

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украинцы События на Украине война Украина Чехия ЖД
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