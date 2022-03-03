Запущены новые поезда RegioJet из Украины в Прагу

В одном направлении поезда везут гуманитарную помощь, а на обратном вывозят людей через г. Пшемысль.

RegioJet ответили на обращение города Киева и руководства ПАО «Укрзалізниця». В сотрудничестве с организациями «Človek v tísni», «ČD Cargo» и «Rail Cargo Group» запускают ежедневное гуманитарное железнодорожное сообщение между Украиной и Прагой. Железнодорожное сообщение будет происходить ежедневно в каждом направлении с подвижным составом из 20 вагонов — перевозят людей и гумпомощь.

Железнодорожные сообщения отправляеются в сотрудничество с Укрзализныцей из Киева во Львов, а затем, как ночной поезд из Пшемылся в Прагу с остановками в Остраве, Оломоуке и Пардубице.

Подвижный состав будет состоять из спальных вагонов со вместимостью до 400 посадочных мест и достаточным количеством места для багажа.

В спальных вагонах RegioJet будут подаваться еда и напитки бесплатно.

В противоположном направлении RegioJet будет перевозить материальную помощь в сотрудничестве с организацией «Človek v tísni». Если вы хотите помочь финансово, вы можете сделать это на этой странице.

Проезд бесплатно.





Источник: RegioJet